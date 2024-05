Alpine Alpenglow: l'hypercar a idrogeno verso la produzione in serie

Alpine, divisione sportiva del Gruppo Renault, ha in mano le redini della rivoluzione delle hypercar grazie a nuove soluzioni innovative e sostenibili. Dopo aver catturato l’attenzione del pubblico e della stampa al Salone dell’Auto di Parigi nel 2022, il concept car Alpenglow è pronto ad essere prodotto. La spettacolare hypercar, inizialmente progettata come una monoposto, potrebbe presto vedere una versione biposto destinata alla produzione in serie.

La Alpine Alpenglow è un mix di tecnologie e di idee avveniristiche, capaci di trasportarci direttamente nel futuro. L’auto è una hypercar a idrogeno ed il concept ne ha mostrato sin da subito le capacità stilistiche e tecniche. La sola presentazione effettuata da Alpine ha suscitando grande interesse, portando entusiasmo tra gli appassionati che aspettavano da tempo una vettura del genere.

L’auto Alpine promette velocità estrema e sostenibilità

Il design del concept Alpenglow è caratterizzato dalla presenza di uno speciale telaio da corsa prodotto da Ligier. Questo telaio è stato concepito con un obiettivo preciso e cioè quello di essere prodotto a breve in serie. Antony Villain, capo design di Alpine, ha confermato che il progetto includeva in realtà già le basi necessarie per la realizzazione di una piccola produzione. I tecnici della società ora sono quindi pronti a dare vita ad un’auto innovativa, futuristica in cui si combinano prestazioni eccezionalmente elevate ed un’attenzione alla sostenibilità mai vista grazie al suo propulsore.

La versione di produzione della Alpenglow potrebbe inoltre abbandonare il solito motore a quattro cilindri a favore di un più potente sei cilindri a V. Il V6, sviluppato inizialmente per le gare su pista, ne va a migliorare ancor di più le prestazioni, garantendo una maggiore potenza ed una coppia più progressiva rispetto all’ex motore a quattro cilindri. Tramite il motore V6, l’Alpine riesce a dare alla sua “creatura” prestazioni così eccezionali da rispecchiare perfettamente la propria filosofia che prevede la creazione di auto sportive veloci capaci di rispettare al contempo l’ambiente circostante.

La Alpenglow è solo l’inizio della nuova era di Alpine. Nasce così una nuova tradizione, che si coniuga con quella del passato, portando evoluzione sia stilistica che tecnologica. Con la nuova hypercar l’obiettivo azienda si fa ancora più chiaro: è evidente che la società voglia continuare a puntare sulle auto potenti ma optando per un’alimentazione sostenibile proprio come quella ad idrogeno.