Lo scorso anno, Google ha cambiato il nome di Nearby Share il suo strumento di condivisione file peer–to–peer sui dispositivi Android. La denominazione designata è lo stesso dell’equivalente di Samsung, ovvero Quick Share. Il tool risulta già funzionante nel migliore dei modi, ma Google ha deciso di introdurre una nuova funzione inedita. Quest’ultima promette di ottenere un’esperienza ancora più pratica e allo stesso tempo flessibile.

Assemble Debug di Android Authority ha segnalato che nell’ultima beta di Google Play Services (v24.20.13.) su Quick Share appare una feature che permette agli utenti di effettuare il paring tra due dispositivi. Questo processo avverrà grazie l’uso di un QR code generato appositamente dall’applicazione.

In arrivo una nuova feature su Quick Share per Android

I destinatari cui si desidera inviare i file dovranno inquadrare il QRcode per potersi connettere e condividere così i file. È un’opzione aggiuntiva che può essere comodo usare per evitare connessioni che risultino troppo complesse. Inoltre, ha lo scopo di evitare le difficoltà che possono presentarsi quando si cerca di procedere sfruttando il Bluetooth o il Wi–Fi per individuare i dispositivi nei paraggi.

Inoltre, l’uso del codice QR per Quick Share su Android consente di procedere senza dover ogni volta attivare o disattivare le opzioni relative alla privacy. Ci sono infatti tre opzioni: I tuoi dispositivi, i contatti e tutti. È possibile scegliere una delle tre sulla base dei diversi scenari fisici in cui si trova l’utente in questione.

Pe procedere sarà necessario che il mittente crei un codice QR tramite Quick Share e che il destinatario lo inquadri con la fotocamera del proprio smartphone Android. La procedura è prativa e sicura. Per il momento la funzione non è ancora stata attivata nell’applicazione ed è in fase di test. Non è chiaro quando Google intenda implementarla, ma è ipotizzabile che non manchi troppo tempo prima del rilascio ufficiale.