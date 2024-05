TerraMaster, un marchio professionale focalizzato sulla fornitura di prodotti di archiviazione innovativi per la casa e le aziende, ha recentemente introdotto l’F2-424, un nuovo aggiornamento dell’F2-423. Il nuovissimo F2-424 adotta il processore Intel Celeron N95 a 4 core e 4 thread, 8GB di memoria DDR5, due porte di rete da 2,5GB, due socket M.2 NVMe e aggiunge un’interfaccia host USB Type-C e un’interfaccia USB Type A, ottenendo un miglioramento del 40% delle prestazioni complessive rispetto alla generazione precedente.

L’F2-424 sarà dotato del nuovo sistema operativo TOS 5.1 e potrà essere aggiornato senza problemi al sistema operativo TerraMaster TOS 6 nel prossimo futuro. Con le sue robuste funzionalità e la sua tecnologia all’avanguardia, l’NAS F2-424 ridefinisce l’archiviazione e la gestione dei dati sia per gli utenti personali che per quelli aziendali.

Caratteristiche chiave di F2-424

Risposta più rapida delle applicazioni: Grazie a una CPU più potente e alla memoria DDR5, l’F2-424 rappresenta un miglioramento delle prestazioni di oltre il 140% rispetto alla generazione precedente. I tempi di caricamento delle applicazioni sono aumentati del 90%, la velocità di recupero di file e foto del 40%, la velocità di risposta del database del 50% e la risposta PHP per le pagine web ha visto un notevole miglioramento del 60%. Queste prestazioni migliorate consentono una gestione senza problemi di carichi di lavoro elevati. Velocità di trasmissione più elevata: Configurato con due interfacce GbE da 2,5, l’F2-424 supporta una larghezza di banda di rete ad alta velocità di 2,5 GbE. La velocità di trasmissione dati lineare può raggiungere i 283 MB/s. L’aggregazione di collegamenti offre una larghezza di banda di rete fino a 5 Gb, fornendo così una soluzione economica per l’accesso a file multi-utente e ad alta concorrenza. Ultimo sistema TOS e applicazioni virtualizzate: L’F2-424 funziona con l’ultimo sistema TOS 5.1 e il prossimo TOS 6. L’F2-424 soddisfa le esigenze di applicazioni virtualizzate e fornisce funzionalità aggiuntive all’interno di un unico dispositivo con l’uso di app virtualizzate professionali, tra cui VirtualBox e Docker, e collaborando con Docker-compose e Portainer. Ciò riduce il costo degli investimenti aziendali in IT. Ricche soluzioni di backup: Backup centralizzato, Duple Backup, Snapshot, CloudSync, TFM Backup e altro ancora migliorano la sicurezza dei dati con più applicazioni di backup. Inoltre, l’F2-424 supporta vari tipi di RAID, tra cui RAID 0/1/JBOD/Single e TRAID. Potente servizio multimediale: Con capacità di decodifica video 4K, l’F2-424 è compatibile con il protocollo uPnP/DLNA e può trasmettere video a vari dispositivi multimediali, tra cui computer, smartphone, lettori multimediali e televisori, utilizzando l’applicazione proprietaria di TerraMaster, Multimedia Server, o quella di terze parti, per offrire agli utenti esperienze di intrattenimento costanti e affidabili. Facile installazione dell’SSD M.2: Per facilitare l’installazione degli SSD M.2, TerraMaster ha progettato appositamente un coperchio scorrevole laterale per il telaio dell’F2-424, che si sposta semplicemente di lato per installare gli SSD M.2. TerraMaster fornisce anche viti serrate a mano, rendendo facile installare un SSD in 5 secondi. Meno rumore: L’F2-424 adotta la nuova struttura TerraMaster che ha raggiunto un livello di rumore in modalità standby di soli 19dB(A), che è il 50% in meno rispetto alle generazioni precedenti.

Oltre all’F2-424, la serie 424 include altri 2 modelli: F4-424 (4 alloggiamenti) e F4-424 Pro (4 alloggiamenti), disponibili in tutto il mondo per soddisfare le esigenze di utenti domestici, SOHO e piccole imprese per NAS ad alte prestazioni.