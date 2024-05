Ogni settimana ritornano senza sosta le svariate promozioni ed offerte su Xbox Store. Il colosso americano Microsoft, infatti, delizia gli utenti proponendo costantemente tanti videogiochi con degli sconti davvero eccezionali. Come spesso accade, anche questa volta l’azienda sta proponendo degli sconti davvero esagerati, che in alcuni casi arrivano anche al 95%. Vediamo qui di seguito alcuni dei videogiochi proposti in sconto dall’operatore.

Xbox Store, arrivano i nuovi sconti settimanali con tanti videogiochi in sconto

Come ogni settimana, anche questa volta il colosso americano Microsoft stupisce i suoi utenti con tante nuove offerte e sconti su Xbox Store. Come già accennato in apertura, anche per questa settimana gli utenti potranno accedere a degli sconti davvero esagerati. In questo modo, si potranno scaricare tanti videogiochi di rilievo ad un ottimo prezzo. Alcuni di questi titoli sono disponibili solo per gli abbonati a Xbox Game Pass, mentre altri sono disponibili per tutti gli utenti.

Alcuni videogiochi sono proposti al momento su Xbox Store con sconti esagerati che arrivano fino al 95%. Tra questi, segnaliamo ad esempio i videogiochi Killing Floor 2 e XCOM 2. Il primo di questi, in particolare, è ora acquistabile ad un prezzo di soli 1,49 euro, mentre il secondo è acquistabile ad un prezzo di 2,49 euro. Gli sconti proseguono poi anche fino all’85%. Citiamo ad esempio i videogiochi Need For Speed Unbound, Mass Effect Legendary Edition e Dragon Age Inquisition: Edizione GOTY.

Questi sono disponibili all’acquisto ad un prezzo rispettivamente di 11,99 euro, 10,49 euro e 5,99 euro. Su Xbox Store sono poi presenti in sconto anche due altri videogiochi piuttosto rinomati. Ci stiamo riferendo in particolare ai videogiochi EA Sports FC 24 e Hogwarts Legacy. Il primo è proposto con uno sconto dell’80% a 15,99 euro, mentre il secondo è proposto con uno sconto del 50% a 37,49 euro.

Come sempre, vi invitiamo a visitare la pagina ufficiale per non perdervi nessuno sconto su Xbox Store.