Samsung Galaxy S23 Ultra deve essere acquistato subito ad occhi chiusi, trattasi di un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che vuole fare la differenza, nonostante comunque sia sul mercato da ormai qualche anno, infatti ancora oggi risulta essere uno dei migliori sulla piazza.

Il prodotto risulta essere caratterizzato dalla presenza di un ampio display AMOLED 2X da 6,8 pollici di diagonale, che riesce a raggiungere una risoluzione elevata, superiore al FullHD+, essendo a sua volta affiancato dal processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen2, che innalza ulteriormente il livello qualitativo, data la presenza di 8GB di RAM e 256GB di memoria interna (espandibili tramite microSD).

Iscrivetevi subito a questo canale Telegram, per avere ogni giorno i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva assoluta.

Samsung Galaxy S23 Ultra: un prezzo irrisorio per poco tempo

Samsung Galaxy S23 Ultra è lo smartphone del momento, non tanto per la presenza sul mercato da diverso tempo, quanto proprio per la sua capacità di risultare in parte economico, in confronto a ciò che il mercato è in grado di offrire. Dovete sapere, infatti, che il suo listino originario è di 1479 euro, cifra che risulta essere scontata del 33%, grazie alla promozione Amazon, che permette così al consumatore finale di arrivare a spendere solamente 987,94 euro per il suo acquisto. La variante commercializzata, è bene ricordarlo, è no brand con garanzia di 24 mesi. Se volete acquistarlo, dovete collegarvi qui.

La batteria interna è di 5000mAh, il quantitativo, a conti fatti, è più che bilanciato e riesce comunque a garantire una discreta autonomia generale, permettendo così al consumatore di riuscire a mettere le mani su un prodotto che possa effettivamente durare nel tempo. Il comparto fotografico, inoltre, rappresenta il fiore all’occhiello da non perdere assolutamente di vista, data la presenza di un sensore da ben 200 megapixel, che è in grado di realizzare ottimi scatti in assolutamente ogni condizione di luce.