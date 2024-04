Huawei Pura 70: il Kirin 9010 ha prestazioni insoddisfacenti

La presentazione avvenuta pochi giorni fa della serie Huawei Pura 70 ha mostrato una delle più grandi novità apportate dall’azienda su questo dispositivo: l’aggiunta del processore Kirin 9010. Fino ad ora la società aveva scelto di nascondere al pubblico quale fosse il SoC utilizzato nei quattro modelli della serie per poi mostrare il Kirin 9010 come scelta principale, almeno secondo quanto comunicato da alcuni esperti. Le informazioni su questo nuovo processore sono state condivise, almeno in parte, tramite Geekbench, che ha mostrato le sue prestazioni in anteprima. A quanto pare avremo a che fare con un chip superiore al Kirin 9000s dei Mate 60, senza però stravolgere tutte le caratteristiche.

Com’è costruito il Kirin 9010? Quali sono le sue specifiche?

Il Kirin 9010 possiede una CPU che si distingue attraverso la sua particolare struttura composta da 1 core Taishan big da 2,3 GHz, da 3 core Taishan mid da 2,18 GHz ed infine da 4 core Cortex-A510 da 1,55 GHz. Rispetto al 9000s, il 9010 pare sia un SoC con un totale di 8 core, anche se Geekbench di core ne ha rivelati 12, forse per errore. La GPU che si affianca al processore è, come nei modelli precedenti, ancora una volta la Mali-G78 MP24 da 750 MHz.

Veniamo al succo della situazione: le prestazioni. I risultati dei benchmark mostrano che il Kirin 9010, installato sul Huawei HBP-AL00, ha ottenuto punteggi leggermente superiori rispetto al Kirin 9000s sui Mate 60. Ci si aspettava però una differenza più netta, ma invece il distacco è minimo sia per quanto riguarda i test single core che multi core. Tuttavia, la differenza non è così ampia, sia nei test single core che multi core. Sicuramente non erano questi i numeri che si aspettavano gli sviluppatori.

Mettendo il Kirin 9010 a confronto con i processori Snapdragon di Qualcomm il distacco diventa quasi abissale. Il 9010 mostra inizialmente prestazioni simili allo Snapdragon 870, ma con consumi energetici di lunga superiori con circa il 50% in più. Questo mette 9010 in una posizione di svantaggio rispetto allo Snapdragon 8+ Gen 1, che consumando la medesima energia è al 30% più veloce.