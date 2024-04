Quando è stata l’ultima volta che hai comprato un DVD? Probabilmente, se sei come la maggior parte delle persone, è passato un po’ di tempo. E sembra che nemmeno i giganti del commercio al dettaglio possano sfuggire a questa tendenza. Target, la catena americana che molti conoscono, ha deciso di adattarsi ai tempi moderni, annunciando una riduzione significativa nella vendita di DVD nei propri negozi.

Il tramonto dei DVD

Eh sì, è proprio vero. Quelle colonnine piene di film e serie TV potrebbero diventare un ricordo del passato, almeno nei corridoi di Target. La società ha annunciato che offrirà solo una selezione limitata di DVD nei suoi negozi fisici, e anche online la scelta sarà ridotta rispetto al passato.

Ma attenzione: questo non significa una scomparsa definitiva di tutti i DVD fisici. Target ha chiarito che continuerà a vendere giochi fisici, quindi non c’è bisogno di preoccuparsi se sei un appassionato di console. E per quanto riguarda i DVD, saranno ancora disponibili durante i periodi di punta come le festività natalizie, quando sono sempre un regalo popolare.

Questo annuncio non è arrivato come un fulmine a ciel sereno. Si è parlato a lungo del declino dei supporti fisici, con l’avvento delle piattaforme di streaming che offrono una vasta gamma di contenuti a portata di clic. Netflix, Disney+, Amazon Prime Video… la lista continua. Con una libreria così vasta e accessibile a un prezzo mensile relativamente basso, perché dovremmo ancora preoccuparci di accumulare scaffali pieni di DVD?

La fine di un’era, ma non di un’emozione

Questo è un cambiamento che molti di noi hanno visto arrivare già da un po’ di tempo. Eppure, non possiamo fare a meno di sentirci un po’ nostalgici. Chi non ama la sensazione di scartare un nuovo DVD e metterlo nel lettore per la prima volta? O collezionare i classici che ci hanno accompagnato attraverso gli anni?

Ma come ogni altra cosa nella vita, l’evoluzione è inevitabile. E l’industria dell’intrattenimento non fa eccezione. Quindi, sebbene possa sembrare strano pensare a un mondo senza DVD, è il momento di abbracciare il futuro. Perché, alla fine, non importa come guardiamo i nostri film e le nostre serie TV preferite, l’importante è che continuiamo a farlo insieme, condividendo risate, lacrime e momenti indimenticabili.