Una delle offerte di rete mobile più sorprendenti di Very Mobile è senz’altro Very Esclusiva 4,99 euro. Quest’ultima offerta è infatti super conveniente. Proprio per questo motivo, l’operatore virtuale in questione ha deciso di prorogare nuovamente la disponibilità di questa offerta. Gli utenti interessati, in particolare, ora avranno qualche giorno in più per poter attivare sulla propria sim la super offerta di Very Mobile. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Very Mobile proroga nuovamente la sua super offerta Very Esclusiva 4,99 euro

In questi ultimi giorni, l’operatore telefonico virtuale Very Mobile ha deciso di prorogare nuovamente una delle sue offerte più apprezzate di quest’ultimo periodo. Come già accennato in apertura, ci stiamo riferendo all’offerta mobile denominata Very Esclusiva 4,99 euro. Si tratta di un’offerta estremamente conveniente ed è stata particolarmente apprezzata dai vari utenti.

Proprio per questo motivo, l’operatore ha propagato la sua disponibilità. In particolare, gli utenti avranno ancora tempo fino al prossimo 22 aprile 2024 per attivare l’offerta in questione. Si tratta di un’offerta mobile che è possibile attivare esclusivamente online direttamente sul sito ufficiale dell’operatore.

Nello specifico, Very Esclusiva 4,99 euro include ogni mese fino a ben 100 GB di traffico dati per navigare con connettività 4G. Gli utenti potranno navigare con una connettività pari al 4G con una velocità massima pari a 30 mbps in download e anche in upload. Gli utenti avranno anche a disposizione minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali ed SMS illimitati verso tutti i numeri. Il costo dell’offerta rimane sempre di 4,99 euro al mese.

Ricordiamo che l’offerta è attivabile da chi richiederà la portabilità da questi operatori telefonici: Iliad, Fastweb, 1Mobile, CMLink, CoopVoce, Daily Telecom Mobile, Digi Mobil, Elimobile, Enegan, Feder Mobile, Green Telecomunicazioni, Intermatica, Lycamobile, Noitel, NTmobile, NVmobile, Optima, Ovunque Mobile, Plink, Plintron, PosteMobile, Rabona Mobile, TDM, Telmekom, Tiscali, Vianova e WithU.