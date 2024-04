Fra non molte settimane vedremo arrivare in veste ufficiale sul mercato i nuovi smartphone di punta del sotto brand di Xiaomi, cioè Poco. Tuttavia, il brand sembra essere interessato non solo a questa tipologia di prodotti, ma anche ad altro. L’azienda starebbe infatti preparando l’arrivo ufficiale di un nuovo tablet. Si tratta del prossimo Poco Pad e quest’ultimo sembra aver da poco ricevuto la certificazione europea EEC. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Poco sta per annunciare il nuovo tablet di fascia media Poco Pad, ecco le presunte specifiche

Nel corso delle ultime ore, il primo tablet a marchio Poco, ovvero il nuovo Poco Pad, ha ricevuto l’importante certificazione EEC. Questo significa che il suo debutto sul mercato non sarà molto lontano. A rivelare ulteriori informazioni, poi, è stato il leaker Skrzypek tramite un post sul social network X. Secondo quanto rivelato da quest’ultimo, il nuovo tablet di Poco potrebbe essere in realtà una versione re-branded di un altro dispositivo a marchio Redmi.

Si dovrebbe trattare dello scorso Redmi Pad Pro. A detta del leaker, i due tablet condivideranno infatti numerose specifiche tecniche. Come il cugino di casa Realme, il nuovo Poco Pad dovrebbe essere animato da uno dei nuovi soc di fascia media di casa Qualcomm. Si tratterebbe del soc Snapdragon 7s Gen 2. A supportare le performance, dovrebbero poi essere disponibili diversi tagli di memoria con fino a 8 GB di RAM e con fino a 256 GB di storage interno.

Sul fronte il nuovo tablet di Poco dovrebbe avere un ampio display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 12.1 pollici. La risoluzione dovrebbe essere pari a 2.5K, mentre la frequenza di aggiornamento dovrebbe assestarsi sui 120Hz. Dal punto di vista dell’autonomia, dovrebbe poi esserci una batteria da 10000 mah e con anche il supporto alla ricarica rapida da 33W. Pochi dubbi poi sul software, che dovrebbe essere l’ultima release di Google, ovvero Android 14. Immaginiamo che l’azienda personalizzerà l’interfaccia utente per un uso tipicamente adatto ad un tablet. A chiudere la scheda tecnica, dovrebbero esserci infine una fotocamera anteriore da 8 MP e una fotocamera posteriore sempre da 8 MP.