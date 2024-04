Instagram, aggiornamento: protezione contro le immagini di nudo in DM

I social network si sono evoluti estremamente negli ultimi anni, fino a diventare dei veri e propri compagni di viaggio per gli utenti. Ogni giornata è scandita al ritmo di piattaforme come Instagram, fondamentale per chi ama le foto e condividere esperienze con i suoi amici virtuali. Ad oggi la famosissima applicazione sta introducendo delle nuove misure per la protezione del suo pubblico, in modo da contrastare eventi abbastanza dannosi e particolari.

Più in particolare Instagram si sta occupando di introdurre delle contromisure utili per contrastare l’invio non richiesto delle fotografie di nudo mediante i messaggi in Direct. Questo serve soprattutto a proteggere i minori che sono presenti sulla piattaforma, in modo da non favorire truffe e abusi sessuali.

Instagram: le immagini di nudo in chat verranno sfocate automaticamente

Esattamente la settimana scorsa, Meta ha annunciato questa nuova funzionalità che si occuperà di sfocare le immagini che vengono rilevate dal sistema. Ovviamente l’azione riguarderà i contenuti che presentano nudità. L’impostazione sarà abilitata in via predefinita, soprattutto per gli utenti minorenni che sono presenti su Instagram.

Per quanto riguarda gli adulti, ci sarà una notifica che li incoraggerà ad attivare tale funzione. Sono state tante le critiche che sono state mosse a piattaforme come Instagram e appunto Facebook in merito ai danni causati agli utenti più giovani da queste pratiche. Proprio in virtù di ciò dunque Instagram vuole scongiurare ogni problematica mettendo a disposizione del suo pubblico i migliori mezzi possibili.

Nelle prossime settimane avverranno i test su questa nuova funzionalità, con il lancio globale che avverrà presumibilmente nei prossimi mesi. Questa iniziativa punta dunque a rafforzare le protezioni per i minori sulle piattaforme di Meta. Già nel 2023 era stato lanciato uno strumento utile alla rimozione delle immagini sessualmente esplicite di minori. In questo modo tutto diventa più sicuro e ideale sul celebre social.