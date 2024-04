In un contesto automobilistico sempre più orientato verso l’elettrificazione, Aston Martin di recente, ha delineato una strategia audace che bilancia abilmente la tradizione con l’innovazione. L’annuncio della rinomata azienda di continuare a produrre e vendere modelli endotermici fino a che le normative lo consentiranno, ha destato l’attenzione degli appassionati di auto di lusso in tutto il mondo.

Questa decisione, comunicata dal presidente Lawrence Stroll in un’intervista con Autocar, riflette la volontà del brand di adattarsi gradualmente ai cambiamenti del mercato. Mantenendo nel contempo un legame tangibile con il suo patrimonio storico.

La Aston Martin nel prossimo futuro

La chiave della nuova strategia di Aston Martin risiede nell’investimento mirato sui modelli Plug-in. Si prevede infatti che diventeranno alcuni tra i prodotti fondamentali che faranno parte della società nei prossimi anni. Questi ibridi, che integrano motori endotermici con propulsori elettrici, saranno sviluppati in collaborazione con Mercedes-AMG. Essi offriranno una soluzione versatile per i clienti desiderosi di unire l’eccellenza dei motori tradizionali con i vantaggi delle tecnologie più innovative. Nonostante l’ascesa dell’elettrificazione, Stroll ha sottolineato che la domanda di auto con motori a combustione interna rimane presente. Specialmente nel segmento del lusso, dove i clienti apprezzano ancora i “suoni e odori” tradizionali.

Per quanto riguarda il passaggio ad un tipo di alimentazione elettrica, Aston invece ha delineato un piano ambizioso che prevede il lancio di quattro auto completamente elettriche entro il 2027. Questi modelli, che spaziano da una GT a una supercar a motore centrale, saranno alimentati da un’architettura su misura sviluppata appositamente per loro. Ad ogni modo il ritardo del lancio della macchina ha manifestato la consapevolezza di Martin delle sfide e delle opportunità nel mercato di automobili del genere. Ecco perché il brand ha deciso di concentrarsi sulla tecnologia Plugin, che si prevede avrà una popolarità duratura per almeno un decennio. Ovviamente non ci resta che attendere ancora un po’ di tempo per poter verificare se tutto ciò sarà accolto con l’entusiasmo che ci si aspetta.