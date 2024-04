Nike ha presentato 13 nuovi modelli di scarpe sportive futuristiche progettate per atleti di punta come Kylian Mbappé e tanti altri. Ciò che distingue queste sneakers da quelle della concorrenza è l’uso dell’Intelligenza Artificiale. L’intento dell’azienda è portarle alle Olimpiadi di Parigi quest’estate.

Durante l’evento di giovedì al Palais Brongniart, Nike ha presentato i diversi prototipi di scarpe per personaggi come Sha’Carri Richardson, il maratoneta Eliud Kipchoge e la stella dell’NBA Victor Wembanyama. I modelli, che non saranno disponibili per l’acquisto su larga scala, presentano caratteristiche come un’elica di tessuto che si arriccia lungo la caviglia delle scarpe da ginnastica della Richardson e una pinna appuntita e trasparente che spunta sulla parte posteriore del modello pensato per Mbappé.

Secondo Nike, queste scarpe sono un mix perfetto perché progettate intervistando i migliori atleti che rappresentano il marchio nel mondo. L’azienda ha raccolto tutte le informazioni e dettagli utili emersi durante le interviste e ne ha tratto i segni distintivi di questi modelli di sneakers unici nel loro genere. Il design di queste scarpe futuristiche sfrutta l’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale per generare i prototipi. I modelli sono stati soprannominati parte di un progetto che prende il nome di “Collezione A.I.R.“, che sta per Athlete Imagined Revolution, un gioco di parole sulla famosa tecnologia delle bolle d’aria del marchio.

L’azienda ha utilizzato bolle riempite di gas nelle suole di alcuni modelli sin dagli anni ’70, diventando uno degli elementi di design più famosi del marchio. “Non si può tornare indietro”, spiega John Hoke, responsabile dell’innovazione del marchio, in un comunicato stampa. “Forma e funzione incontrano la fantasia.” L’esplosione dell’evento a Parigi ha visto anche la partecipazione di atleti di spicco, un’anteprima delle divise nazionali dell’azienda per varie squadre olimpiche e ospiti come il rapper Travis Scott.