X ha annunciato una grande novità che coinvolge gli utenti iOS in tutto il mondo, Italia inclusa: le passkey sono ora disponibili su scala globale! È una notizia entusiasmante, specialmente considerando che quest’innovazione è stata introdotta negli Stati Uniti all’inizio di quest’anno. Ma non è tutto: c’è di più, perché X sta lavorando anche per portare le passkey sull’app Android, quindi c’è davvero tanto da aspettare nel futuro.

X e l’introduzione delle passkey

Il team di X ha condiviso questa notizia in modo molto positivo attraverso il proprio account Safety sui social, sottolineando quanto le passkey siano una soluzione pratica e sicura per l’accesso agli account. Questo è un grande passo avanti, specialmente per coloro che utilizzano diversi dispositivi e trovano fastidioso dover ricordare lunghe e complesse password. Le passkey sono state progettate proprio per semplificare questo processo di accesso, rendendolo più intuitivo e sicuro.

Ma qual è il segreto dietro la sicurezza delle passkey? X spiega che ogni volta che si crea un nuovo account, il dispositivo genera una coppia di chiavi uniche: una pubblica, che viene conservata da X, e una privata, che resta sul dispositivo dell’utente e non viene condivisa con nessuno, nemmeno con X. Questo significa che le passkey offrono un livello di sicurezza superiore rispetto alle tradizionali password, in quanto sono generate singolarmente da ogni dispositivo per ogni account.

E’ importante sottolineare che l’uso delle passkey non è obbligatorio. Gli utenti possono sempre optare per continuare a utilizzare la password classica se lo desiderano. Tuttavia, X incoraggia l’adozione delle passkey per la maggiore sicurezza e la facilità d’uso che offrono.

Abilitazione su tutti i dispositivi

E se hai più dispositivi iOS, non c’è motivo di preoccuparsi: X ha reso il processo di sincronizzazione delle passkey estremamente semplice attraverso il portachiavi iCloud, quindi non dovrai fare altro che abilitare le passkey sul tuo dispositivo principale e il gioco è fatto!

Insomma, se vuoi sperimentare questa nuova e sicura forma di accesso al tuo account X, è davvero molto facile farlo. Basta seguire pochi passaggi nelle impostazioni di sicurezza e sarai pronto per iniziare a utilizzare le passkey in tutta tranquillità.