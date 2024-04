Toyota Urban Cruiser Taisor: il SUV di 8.600 euro per il mercato indiano

Gli automobilisti indiani hanno la fortuna di essere i destinatari di una delle più recenti innovazioni Toyota. In esclusiva, l’azienda ha presentato il nuovo SUV Toyota Urban Cruiser Taisor, un auto versatile, completa di tutti i comfort, resistente, progettata per i mercati che stanno finalmente emergendo.

Il design del SUV Toyota può essere solo definito come audace e sportivo, le prestazioni sono eccezionali, tanto da consentire una guida fantastica su ogni strada. Il SUV presenta una varietà di opzioni a propulsione, a partire dal motore turbo da 1.0, benzina da 1.2 litri ed E-CNG. I compratori potranno scegliere così la soluzione che meglio si adatta alle proprie esigenze. La potenza sopraffina è di ben 100 CV e i consumi sono solo di 21,5 km al litro per il cambio manuale e di 20 km al litro per quello automatico. Le prestazioni riescono ad essere sì potenti, ma al contempo anche economiche.

SUV Toyota: cosa dobbiamo sapere?

I costruttori hanno creato un design esterno per la Toyota Urban Cruiser Taisor accattivante, in grado di attivare l’attenzione. La griglia premium con finiture cromate, i cerchi in lega da 16 pollici e le luci di marcia diurna a doppio LED regalano quel tocco di eleganza e modernità in più che fa la differenza tra le tante auto ora sul mercato. Le barre sportive sul tetto e la piastra protettiva posteriore sportiva aggiungono poi quello stile dinamico, sportivo che ti fa sentire l’ebrezza di un’auto sportiva attraverso un pratico suv.

Il Toyota Urban Cruiser Taisor presenta diversi comfort e tecnologie avanzate volti a migliorare il modo in cui si guida. Il cruscotto bicolore, i sedili in tessuto premium e il volante rivestito in pelle con funzionalità regolabili non sono solo la rappresentazione dello stile puro, ma sono anche molto comodi. La connettività e l’infotainment sono poi garantite dal sistema Smartplay Cast avente un display touch HD da 9 pollici, una telecamera a 360 gradi, un display head-up ed un supporto per Android Auto ed Apple CarPlay wireless.

Per quanto riguarda le colorazioni della Toyota, la scelta sarà molta e anche particolare, non le solite tonalità. Si potrà optare per Enticing Silver, Cafe White, Sportin Red, Gaming Grey e Lucent Orange. Quale sarà il costo? L’auto parte con un prezzo di 7.73.500 RS, equivalenti a circa 8564,58 euro, una spesa che porterebbe ai consumatori indiani la possibilità di avere un SUV incredibile approfittando di ottimo rapporto qualità prezzo.