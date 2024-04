L’intelligenza artificiale sta prendendo sempre più piede nella società odierna, si sono progettati molti sistemi di AI disponibili online tra cui anche ChatGPT, dove con un semplice accesso dell’utente tramite account può farlo accedere a quasi qualsiasi tipo di informazione. Per questo, adesso si può usare ChatGPT anche senza un login tramite account.

ChatGPT vuole ampliare il suo accesso anche per gli utenti più attenti

Oggi molti utenti non fanno ancora accesso tramite un account a ChatGPt per questioni di privacy. Infatti OpenAI sta ovviando una soluzione a tale problema, proprio togliendo l’obbligo di inserimento di un account per l’accesso ai servizi forniti dal noto Chatbot. Quindi con pochi click adesso un utente può avere libero accesso e usufruire dei servizi dell’intelligenza artificiale. Attualmente OpenAI ha dichiarato che ChatGPT ha raggiunto cifre da capo giro, infatti ha avuto accesso almeno da 100 milioni di persone ogni settimana, distribuite in ben 185 paesi. Si spera comunque che queste cifre tendono sempre più a crescere con lo scopo di aiutare le persone il più possibile grazie all’intelligenza artificiale. Il facile accesso esente dell’inserimento di un account verrà gradualmente implementato, per alcuni quindi non è ancora attualmente disponibile.

Che dati raccoglie OpenAi o che interazioni salva? L’azienda ci ricorda che loro attraverso l’impostazione predefinita di ChatGPT possono salvare le sessioni al solo scopo di migliorare la funzionalità del Chatbot. Comunque è possibile modificare l’impostazione di salvataggio predefinita per far si che tutto ciò non avvenga. Il vantaggio che noi possiamo ottenere dall’accesso tramite account è proprio il salvare e rivedere lo storico delle chat, abbiamo la possibilità di condividerle, ma anche avere delle integrazioni di funzioni aggiuntive come l’assistente vocale o istruzioni personalizzate. OpenAI inoltre afferma che ha introdotto delle salvaguardie aggiuntive per determinate categorie di contenuti, tuttavia non specificandole.