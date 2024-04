Che la riattivazione del lander lunare giapponese fosse in programma a giorni, lo avevamo già annunciato. Ora però ci arrivano ottime notizie dal fronte lunare: il lander giapponese JAXA SLIM ha superato con successo la sua seconda notte lunare. Anche se in realtà la sua missione principale è stata già completata, gli ingegneri giapponesi non possono che provare a sfruttare il più possibile il robottino sulla Luna. Ogni occasione si dimostra valida per raccogliere dati preziosi e informazioni cruciali che potrebbero servire nelle prossime missioni spaziali.

Lo SLIM è la sua missione lunare

Lo Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) ha dimostrato una resistenza inaspettata, superando con successo la prova delle condizioni estreme presenti sulla Luna, tra cui temperature gelide e radiazioni.

L’agenzia spaziale giapponese ha annunciato il successo della missione attraverso i propri canali ufficiali, rivelando che SLIM ha confermato il superamento della seconda notte lunare. Nonostante l’ambiente ostile, il lander è rimasto operativo e funzionale, consentendo ai ricercatori di acquisire ulteriori dati e immagini del paesaggio lunare.

La notizia ha generato un’onda di entusiasmo e interesse nella comunità scientifica internazionale. Gli ingegneri e gli scienziati sono ansiosi di sfruttare al massimo questa nuova opportunità per esplorare e comprendere meglio la superficie della Luna.

Ma le cose non sono andate tutte così lisce. Alcuni segnali di degrado sono stati rilevati, compreso il malfunzionamento di alcuni sensori di temperatura e delle batterie. Nonostante ciò, il rendimento generale del lander è rimasto abbastanza soddisfacente, permettendo la raccolta continua di dati e informazioni di grande valore scientifico.

Delle foto per ricostruire il tempo

Le immagini catturate in questa fase della missione, per essere onesti, mostrano poche variazioni nel panorama lunare e dicono poco a chi non è del mestiere. Ma gli scienziati, al contrario, sono ansiosi di esaminare attentamente ogni piccolo dettaglio, sperando di rilevare anche le più impercettibili modifiche che potrebbero fornire indicazioni importanti sull’evoluzione dell’ambiente lunare nel tempo.

La notizia del successo di JAXA SLIM è un altro importante passo avanti nell’esplorazione spaziale e nella nostra comprensione dell’universo circostante. Continueremo a seguire con interesse gli sviluppi futuri di questa entusiasmante missione spaziale.