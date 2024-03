L’eclissi solare è uno degli spettacoli astronomici più straordinari, in grado di catturare l’attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Uno dei momenti più emozionanti di questo fenomeno è rappresentato dalle Perle di Baily, un effetto visivo spettacolare che si verifica poco prima e poco dopo la totalità dell’eclissi.

Le Perle di Baily

Queste perle luminose emergono lungo il bordo lunare, causate dai dislivelli del suolo lunare che creano delle piccole fratture nella silhouette del disco solare. Luminose quanto il Sole stesso, queste perle richiedono l’uso di protezioni oculari adeguate per essere osservate in sicurezza. Man mano che la totalità si avvicina, e diventa sicuro rimuovere gli occhiali protettivi, le perle iniziano a scomparire, dando spazio a un effetto spettacolare conosciuto come l’effetto diamante.

Dopo la totalità, le Perle di Baily riappariranno sul lato opposto della Luna, offrendo agli spettatori una seconda opportunità per ammirare questo fenomeno affascinante. Grazie alla conoscenza dettagliata della geografia lunare e del suo movimento, è possibile prevedere con precisione dove e quando le perle saranno visibili.

La NASA è venuta in soccorso di chi vuole godersi questo spettacolo celeste, e ha sviluppato l’app SunSketcher, progettata proprio con lo scopo di aiutare gli osservatori ad individuare esattamente quando e dove osservare le Perle di Baily prima e dopo la totalità dell’eclissi. Sviluppata per iPhone, con una versione Android in arrivo, l’app mira a utilizzare le immagini raccolte per approfondire la comprensione del Sole e dei suoi fenomeni. Purtroppo è attualmente disponibile solo negli Stati Uniti.

Un appuntamento da segnare

L’osservazione delle Perle di Baily durante un’eclissi solare è uno spettacolo visivo incredibile ma non solo. Ci permette, infatti, anche di raccogliere preziose informazioni scientifiche che ci serviranno per comprendere ancora meglio la meraviglia del cosmo. Dotatevi quindi dei giusti sistemi protettivi e non mancate all’appuntamento celeste.