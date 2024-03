In arrivo sul mercato un innovativo sistema di ricarica, denominato UFC 500. L’azienda madre di questo caricatore è Delta, colosso nel settore della gestione energetica e nella ricerca di soluzioni eco–sostenibili. Il caricabatterie DC ultrarapido da 500kW è stato ideato per le auto elettriche e sembra voler ridefinire i parametri relativi alla ricarica. I suoi punti forti sono l’efficienza e le sue ridotte dimensioni.

Il caricatore è stato progettato pensando agli operatori di stazioni di ricarica e ai produttori di veicoli elettrici pesanti come ad esempio camion e autobus. Questi, infatti, necessitano sempre più di opzioni di ricarica che presentino alte capacità. Inoltre, una delle caratteristiche principali riguarda la capacità del caricatore di ricaricare suddetti veicoli a 460 kW in sole due ore. Il tutto consentendo ai veicoli di guadagnare un’intera giornata di operatività energetica.

Il nuovo ed efficiente caricatore Delta

Le novità non finiscono qui. L’UFC 500 farà uso della tecnologia dei semiconduttori SiC (con silicio e carbonio). Questa eleva l’efficienza della conversione energetica in modo significativo. Insieme ad un design interno brevettato il nuovo caricatore mostra dettagli come compattezza e leggerezza raramente visti prima.

Grazie allo sviluppo di questi dettagli il dispositivo risulta in grado di fornire a tutti gli utenti interessati prestazioni alto livello, occupando pochissimo spazio. Dettaglio, quest’ultimo, fondamentale per facilitare la gestione dei sistemi di ricarica. Oltre che alla comodità d’uso, Delta per il suo caricatore ha pensato anche ad una serie di soluzioni per garantire la sua resistenza. Inoltre, è prevista anche l’integrazione di un sistema di pagamento che utilizza carte di credito. Suddetta funzione rende il processo di ricarica seamless per gli operatori tanto quanto per gli utenti finali.

Tornando a parlare del design, il caricatore presenta una robustezza invidiabile, dato il suo essere conforme agli standard IP55 e IK10 che garantiscono maggiore durata del dispositivo e un’affidabilità superiore indipendentemente dalle condizioni atmosferiche.

Infine, ultimo ma importantissimo dettaglio, è la compatibilità del dispositivo con diverse soluzioni di energia rinnovabile. Caratteristica che dimostra l’attenzione di Delta verso lo sviluppo di una mobilità con minor impatto ambientale possibile.