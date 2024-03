Ieri c’è stato tanto fermento per un annuncio da parte di Apple il quale è arrivato: la Worldwide Developers Conference (WWDC) si terrà ufficialmente dal 10 al 14 giugno 2024 in modalità online.

Sia sviluppatori che studenti potranno avere modo di celebrarne l’inizio personalmente durante l’evento speciale di apertura che si terrà presso l’Apple Park. L’obiettivo della WWDC24 è quello di mettere in risalto tutte le nuove previste per i vari sistemi operativi che sono iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS ed anche il nuovo visionOS.

Apple pronta alle novità per gli sviluppatori a partire dal 10 giugno

La conferenza WWDC 24 sarà gratuita per tutti gli sviluppatori, i quali riceveranno ancora una volta da Apple l’aiuto necessario per migliorare i loro giochi e le loro applicazioni. Per loro ci sarà un accesso esclusivo agli esperti di Apple, oltre ad un gran numero di informazioni approfondite che riguarderanno funzionalità, nuovi strumenti e framework.

A parlare è stata Susan Prescott, che riveste in Apple il ruolo di Vice President of Worldwide Developer Relations. Secondo quanto ha affermato, c’è grande entusiasmo al solo pensiero di entrare in contatto con sviluppatrici e sviluppatori provenienti da tutto il mondo per questa WWDC24. La conferenza nasce proprio con l’obiettivo di fornire e condividere nuove idee a tutti coloro che sviluppano degli strumenti e delle risorse innovative al fine di creare qualcosa di realmente eccezionale.

Ci sarà l’opportunità per tutti gli sviluppatori e le sviluppatrici, oltre che per gli studenti e le studentesse, di poter scoprire tecnologie e software di Apple più recenti durante l’evento di apertura. Tramite il sito web, la piattaforma YouTube e l’applicazione Apple Developer, si potrà seguire la conferenza durante tutta la settimana.

Non resta altro che aspettare per godersi le novità pronte ad arrivare su tutti i dispositivi dell’azienda. A quanto pare il focus sarà principalmente sull’intelligenza artificiale.