Avete mai sentito parlare dello Spirit of America Sonic I? Quale costruttore automobilistico non ha il desiderio di ottenere record di vendite o record di velocità con uno dei veicoli che nel corso degli anni porta su strada? Ebbene, tutto ciò è senza alcun dubbio l’obiettivo che tutti le aziende del settore automotive aspirano a raggiungere. Parlando di record di velocità su terra, oggi non possiamo non parlare del pilota professionista americano Craig Breedlove.

Non a caso Breedlove detiene attualmente il record mondiale di velocità su terra con il suo Spirit of America Sonic I. Per chi non ne ha mai sentito parlare, lo Spirit of America Sonic I ricorda molto un jet. Scopriamo insieme nel corso di questo nuovo articolo tutti i dettagli in merito a tale record.

Spirit of America Sonic I: record di velocità di Craig Breedlove

Il modello in questione ha una lunga storia alle spalle. Non dimentichiamo che si tratta di un’icona portata al debutto nel corso del lontano 1965. Fin da subito, il veicolo ha attirato l’attenzione per la sua aerodinamica estrema ma anche e, soprattutto, per la sua lunghezza, pari a ben 10 metri. A contraddistinguere il veicolo anche la presenza di ruote alluminio forgiato con pneumatici Goodyear e freni a disco. Non poteva inoltre mancare un motore in grado di offrire un’eccellente potenza al Sonic I, ovvero un motore a reazione turbogetto GE J79.

Per quanto riguarda i record ottenuti nel corso degli anni, il Sonic I raggiunge per la prima volta, nel 1965, la velocità massima di 893,966 km/h, ottenendo un record che venne però superato, e una seconda volta raggiunse i 966,573 km/h.

Tuttavia, quando nel 1975 il veicolo finì di scendere su strada, entrò nell’Indianapolis Motor Speedway Museum. Ora sembrerebbe, però, che il museo abbia deciso di vendere una parte della collezione, tra cui proprio il Sonic I. Quest’ultimo prenderà dunque parte ad un’asta di Miami a febbraio 2025 a partire da 1 milione di dollari.