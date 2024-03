L’azienda aerospaziale SpaceX, di proprietà di Elon Musk, sembrerebbe essere impegnata in una collaborazione segreta con il governo statunitense circa un progetto la cui riservatezza e ambizione sono fonte di molte speculazioni. Questo progetto, noto come “Starshield”, la cui vera missione è avvolta nel mistero, sembra dover portare ad una avanzamento tecnologico mai visto prima nel campo della sicurezza spaziale.

Progetto Starshield di SpaceX

Queste voci, ufficialmente confermate da testate di altissimo livello come Reuters e Wall Street Journal, raccontano la storia della partnership tra SpaceX e il governo degli Stati Uniti. Questa si è concretizzata nel corso del 2021, attraverso la stipulazione di contratto del valore di 1,8 miliardi di dollari. Questa enorme cifra fa comprendere bene la rilevanza strategica e il carattere sensibile del progetto segreto “Starshield”.

Anche se i dettagli precisi, come abbiamo già ripetuto, sono secretati da segreto militare, Elon Musk è riuscito a svelare qualche dettaglio. Recentemente, infatti, è stato reso noto che “Starshield” potrebbe appoggiarsi per finalità legate alla sicurezza nazionale, all’infrastruttura e alla tecnologia di Starlink, il futuristico network di satelliti di SpaceX. Si intravede, dunque, una modifica negli obiettivi della rete Starlink, che da sistema di comunicazione civile e commerciale si sta trasformando in uno strumento chiave per la difesa americana.

Il progetto “Starshield” è stato reso noto solamente nel 2023, confermando così il suo alto livello di segretezza. Le dichiarazioni di Musk suggeriscono che il progetto avrà un’enfasi particolare sull’osservazione della Terra, le comunicazioni e i payload ospitati, indicando una gamma diversificata di applicazioni e utilizzi potenziali.

La sicurezza spaziale del futuro

Con il coinvolgimento diretto della Forza Spaziale del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e il supporto della casa madre SpaceX, “Starshield” diventa un elemento fondamentale nella strategia di difesa nazionale. Questa è l’ennesima riprova di come lo spazio stia diventando sempre più importante nella creazione di sistemi di sicurezza e di tipo militare. Sebbene questo progetto sia ancora avvolto nel mistero, possiamo già ipotizzarne l’importanza e l’impatto che avrà in futuro nelle varie situazioni geopolitiche.