WindTre ha comunicato ai propri clienti di rete fissa l’intenzione di aumentare il costo di alcune offerte. L’ incremento sarà di 2 euro al mese ed entrerà in vigore il 1° Giugno 2024. Cosa giustificata come necessaria per adeguarsi alle novità del mercato. Ma soprattutto per provare a migliorare i servizi offerti.

L’aumento dei costi dipende anche dal desiderio dell’ operatore di provare a fornire servizi che siano sempre in linea con le esigenze e le richieste dei clienti. Il settore delle telecomunicazioni infatti è estremamente fertile di nuovi operatori e proposte tariffarie. Ecco perché provare a distinguersi, offrendo prestazioni di qualità a prezzi competitivi risulta essere una necessità per continuare a restare a galla.

WindTre e il diritto di recesso dei clienti

I clienti di WindTre coinvolti in questo aumento avranno la possibilità di esercitare il diritto di recesso senza penali né costi di disattivazione entro il 31 Maggio 2024. Secondo l’art. 98-septies decies, comma 5 del D. Lgs. 207/2021, essi potranno infatti scegliere di terminare il contratto con l’operatore telefonico o passare ad altro gestore. Tutto senza incorrere in alcun costo aggiuntivo.

Per richiedere il recesso, gli utenti potranno utilizzare diversi canali di comunicazione. Tra cui lettera raccomandata A/R, posta elettronica certificata (PEC), chiamata al servizio clienti o compilando il modulo online sul sito ufficiale dell’operatore. È importante che la comunicazione di recesso includa come causale “Modifica delle condizioni contrattuali” per essere considerata valida.

Per quanto riguarda i clienti con contratti che includono il finanziamento rateizzato di dispositivi come modem o telefono. Essi avranno la possibilità di decidere se pagare le rate residue in un’unica soluzione prima di recedere dal contratto o passare ad altro operatore. Come detto, i consumatori potranno decidere tra le soluzioni che preferiscono, prima che le modifiche da apportare diventeranno effettive. Cosa che dovrebbe accadere entro il 1° Giugno 2024. Restate connessi per tante altre novità!