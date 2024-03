Negli ultimi anni, dopo la pandemia, il settore dell’elettronica ha subito dei sostanziali cali delle vendite che ha colpito principalmente la vendita dei tablet.

Questa crisi dei tablet, causata principalmente dall’evoluzione tecnologica che ha portato sul mercato dei dispositivi rivali come i Chromebook, ha colpito anche i colossi dell’high tech come Apple e Samsung.

In particolare questa tendenza ha portato la casa di Cupertino a scegliere di non lanciare nessun nuovo modello di iPad nel corso del 2023, probabilmente per dare uno scossone alle vendite e all’entusiasmo.

Questa scelta non ha fatto altro che portare un’accesa curiosità sulla linea di iPad che uscirà a breve, su cui si sono susseguiti una serie di notizie e speculazioni, non sempre fondate.

iPad Air da 12,9 pollici: realtà o speculazione?

Tutte le indiscrezioni portano a pensare che la nuova linea di iPad uscirà davvero a breve, precisamente entro il 26 marzo del 2024.

Entro questa data quindi dovrebbero uscire sul mercato i prossimi iPad Air e iPad Pro. Ma se sulla data di uscita pare non ci siano dubbi, ce ne sono invece tanti sulla possibile uscita di iPad Air con uno schermo più grande.

Negli ultimi mesi le indiscrezioni, confermate anche dall’analista Ming-Chi Kuo, davano quasi per certa la notizia dell’uscita di una versione più grande dell iPad Air, precisamente da 12,9 pollici, per dare un’alternativa meno costosa della versione Pro ma altrettanto grande.

Tuttavia nelle ultime ore c’è stato un possibile dietrofront. Infatti, secondo ShrimpApplePro, l’unica versione di iPad Air in uscita nelle prossime settimane è quella da 10,9 pollici, anche se non esclude la possibilità della produzione di modelli più grandi.

ShrimpApplePro aggiunge però alcuni dettagli tecnici sul nuovo modello, come la collocazione della fotocamera interna in posizione orizzontale.

In conclusione, per scoprire se l’uscita di un iPad Air da 12,9 pollici sia reale o mera speculazione non ci resta che attendere la fine di marzo.