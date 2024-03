Il noto operatore virtuale di telefonia mobile Kena Mobile, affiliato a TIM, attualmente si trova ad affrontare uno spiacevole inconveniente che ha generato una serie di lamentele tra gli utenti. A tal proposito, recenti commenti sul profilo Facebook ufficiale di Kena, hanno evidenziato una crescente insoddisfazione da parte dei clienti. Molti, per esempio, hanno lamentato il mancato rinnovo delle proprie offerte, nonostante dispongano di credito sufficiente sulla propria SIM.

L’assistenza social di Kena ha confermato la presa d’atto del problema da parte del reparto tecnico, che si sta attivando per risolverlo nel minor tempo possibile. Malgrado l’afflusso massiccio di segnalazioni, l’assistenza ha garantito comunque risposte individuali alle proteste degli utenti, dimostrando un impegno attivo nel fronteggiare e risolvere la situazione al più presto.

Kena Mobile: i clienti dovranno portare pazienza

In questa fase critica, l’unica raccomandazione che Kena Mobile ha fornito agli utenti è quella di pazientare e collaborare. Così che i tecnici possano avere il tempo necessario per riuscire a trovare una soluzione definitiva al problema. L’operatore auspica di risolvere l’annullamento delle offerte in tempi brevi e si impegna a valutare eventuali forme di compensazione per i disagi subiti dai clienti.

Infatti, al fine di mitigare i danni causati dalla mancata attivazione delle offerte, Kena ha annunciato l’intenzione di rimborsare il credito speso per le comunicazioni a consumo. Ad ogni modo, la situazione, emersa alcuni giorni fa, continua ad evolversi, con un aumento costante delle segnalazioni e delle proteste da parte dei clienti. Kena è impegnata nel monitorare attentamente la situazione e nell’ascoltare attivamente le preoccupazioni degli utenti al fine di identificare rapidamente eventuali criticità e provare a risolverle.

Per tutte queste ragioni, nonostante i disagi segnalati è comunque fondamentale riconoscere gli sforzi messi in atto dall’operatore per risolvere la problematica in questione. Restate connessi per essere aggiornati sulla situazione.