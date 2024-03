Le cuffie Sony WH-1000XM4 attualmente disponibili su Amazon con lo sconto del 32%, rappresentano una vera e propria rivoluzione nel mondo dell’audio. Un’esperienza d’ascolto senza pari grazie alla loro combinazione di tecnologia avanzata e design intelligente. Le cuffie sono infatti in grado di trasformare qualsiasi ambiente in un’oasi di tranquillità grazie alla sofisticata capacità di cancellazione del rumore di fondo mirato a garantire un’immersione totale degli utenti nella loro musica preferita.

Una caratteristica particolarmente rilevante delle cuffie Sony WH-1000XM4 è la loro eccezionale qualità audio. Infatti, questi dispositivi sono in grado di supportare la riproduzione di audio ad alta risoluzione e di utilizzare la tecnologia DSEE Extreme, per ottimizzare i file musicali compressi. Il tutto per la garanzia di un suono cristallino e dettagliato in grado di cogliere ogni sfumatura.

Cuffie Sony: l’ intelligenza al tuo servizio

Le WH-1000XM4 non sono solo cuffie, ma veri e propri dispositivi intelligenti progettati per migliorare la vostra esperienza d’ascolto in ogni situazione. Grazie alla funzione Speak-to-Chat, le cuffie mettono automaticamente in pausa la musica quando si avvia una conversazione, permettendovi di interagire senza interruzioni. Grazie alla tecnologia Bluetooth e la connessione multipoint, è possibile associare contemporaneamente le cuffie a due dispositivi Bluetooth, così da da poter passare facilmente da un dispositivo all’altro senza dover riconnettere manualmente le cuffie ogni volta.

Design ergonomico e funzionalità smart

Oltre alle loro prestazioni audio di alta qualità le cuffie Sony WH-1000XM4 si distinguono anche per il loro design ergonomico. I cuscinetti ruotano verso l’interno per chiudersi perfettamente in una custodia compatta che include anche un cavo per l’ascolto cablato. In più, grazie ai comandi intuitivi sarà possibile gestire facilmente le chiamate, cambiare traccia e regolare il volume con un semplice tocco.

Con una batteria che offre fino a 30 ore di riproduzione musicale e la funzione di ricarica rapida che vi consentirà di ottenere 5 ore di riproduzione in soli 10 minuti di ricarica, le cuffie Sony WH-1000XM4 sono progettate per accompagnarvi ovunque voi andiate. Il tutto per un’ esperienza d’ascolto senza compromessi e al prezzo super scontato di 259 euro.