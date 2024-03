Le cuffie JBL rappresentano da sempre la giusta contrapposizione tra prezzo e prestazioni, un prodotto da consigliare a tutti gli utenti che sono alla ricerca di soluzioni relativamente economiche, senza comunque andare a rinunciare sulle performance generali.

Uno dei modelli dal miglior rapporto qualità/prezzo è senza dubbio JBL Tune 510BT, cuffie over-the-ear, comunemente definite a padiglione, realizzate prevalentemente in plastica, di colorazione nera, con finiture opache che non trattengono le impronte.

JBL: le cuffie wireless sono molto scontate

Le JBL Tune 510BT sono cuffie sostanzialmente economiche, che potremmo quasi definire di fascia bassa, essendo in vendita di base a 49 euro. Partendo da tale considerazione, Amazon ha cercato indubbiamente di invogliare il consumatore medio all’acquisto, mettendo direttamente sul piatto uno sconto ulteriore del 42%, che prevede allo stesso tempo una riduzione di 21 euro sul listino. Ecco quindi che l’utente che deciderà di acquistarle dovrà andare ad investire un contributo finale di 28,99 euro. Entrate subito a questo link.

Le cuffie nascono per essere utilizzate wireless, quindi senza fili, grazie alla presenza di una batteria integrata che può garantire fino a 40 ore circa di utilizzo continuativo. Il supporto alla ricarica veloce facilita l’attesa dalla scarica completa, mentre il microfono integrato ne permette l’utilizzo ad esempio anche in chiamata. Non manca, ad ogni modo, la connessione multipoint, aspetto assolutamente importante per tutti quegli utenti che invece vanno ad acquistare le cuffie per utilizzarle con più dispositivi in contemporanea; infatti sarà possibile collegarle a più device, e passare dall’uno all’altro senza effettuare alcuna disconnessione.

Sul mercato si possono trovare in quattro colorazioni differenti, al momento attuale risulta essere in promozione solamente il colore Nero, ma nulla vi vieta di controllare se anche le altre siano disponibili ad un prezzo più ridotto.