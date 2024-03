L’attesa verso Alfa Romeo Milano si sta facendo febbrile. Il nuovo SUV del Biscione si affiancherà a Stelvio e Tonale nel segmento degli Sport Utility Vehicle privilegiando dimensioni più compatte e, quindi, una maggiore guidabilità in contesti urbani.

La presentazione ufficiale di Milano si terrà il prossimo 10 aprile, come svelato dal brand. Gli appassionati di motori potranno seguire il lancio in diretta tramite YouTube, dove l’evento sarà trasmesso in streaming.

L’appuntamento è fissato alle ore 17.00 con un evento che avrà una caratura di carattere internazionale. Infatti, Milano rappresenta una sfida non indifferente per Alfa Romeo in quanto si preannuncia il primo SUV completamente elettrico della casa. Questo aspetto sancisce un passaggio fondamentale per il brand verso l’elettrificazione della gamma.

Alfa Romeo Milano si prepara al debutto ufficiale, l’evento di lancio si terrà molto presto con un evento in streaming

La versione EV sarà caratterizzata da un propulsore in grado di sprigionare circa 150 cavalli di potenza e da un’autonomia che si attesta sui 400 km. Tuttavia, non è da escludere una versione più potente in grado di raggiungere i 240 cavalli.

Alfa Romeo Milano arriverà anche con una motorizzazione ibride, in particolare ci aspettiamo la presenza di un propulsore 1.2 turbo benzina mild hybrid che arriva a 136 cavalli. La trazione sarà integrale per garantire anche delle avventure off-road oltre che nel traffico cittadino.

Dal punto di vista estetico, il gruppo Stellantis sfrutterà al massimo le sinergie interne. Per questo motivo, possiamo aspettarci una forte somiglianza con altri SUV del segmento B. In particolare, Milano baserà le proprie forme sulla Fiat 600e oltre che sulla Jeep Avenger.

Purtroppo, non è chiaro se le due motorizzazioni elettrica e benzina saranno disponibili sin dal lancio o se per una delle due bisognerà attendere qualche tempo. Non resta che sperare nei maggiori dettagli che potrebbero emergere in questo mese che ci separa dal debutto ufficiale del nuovo SUV targato Alfa Romeo.