Airbnb ha recentemente annunciato un significativo cambiamento nella sua politica, introducendo un divieto assoluto per gli host sull’installazione di telecamere di sicurezza interne, indipendentemente dalla loro collocazione o scopo. Questa modifica, tesa a porre l’accento sulla privacy degli affittuari, entrerà in vigore il prossimo 30 aprile.

Nuove regole Airbnb

Precedentemente, Airbnb permetteva agli host di dotare le “aree comuni” degli annunci di telecamere di sicurezza, imponendo limiti nell’utilizzo nelle camere da letto e nei bagni. La nuova politica impone un’estensione del divieto sull’installazione di telecamere interne, arrivando al punto di richiedere a “mystery guests” di condurre ispezioni al fine di individuare dispositivi di sorveglianza nascosti.

Parallelamente, sono state introdotte nuove regole per le telecamere di sicurezza esterne. Gli host devono ora dichiarare preventivamente l’utilizzo e la posizione di tali dispositivi, con il divieto di monitorare spazi interni e limitando l’installazione in aree esterne ad alta privacy, come docce o saune all’aperto.

In aggiunta, Airbnb impone la dichiarazione dell’eventuale presenza di rilevatori di decibel negli annunci, strumenti che gli host potrebbero utilizzare per verificare la presenza di feste nelle proprietà. È essenziale sottolineare che l’uso di tali rilevatori era già stato vietato nel 2022.

La fiducia è la chiave

Juniper Downs, responsabile della politica e delle partnership comunitarie di Airbnb, ha dichiarato che queste modifiche derivano da approfondite consultazioni con ospiti, host ed esperti di privacy. Airbnb si dimostra aperta a ulteriori feedback al fine di assicurare che le politiche rispecchino al meglio le esigenze della comunità globale e della clientela.

Gli host hanno ricevuto l’avviso di rimuovere le telecamere di sicurezza interne entro la fine di aprile. Airbnb condurrà indagini in risposta a segnalazioni di telecamere interne dopo questa data, con possibili conseguenze che potrebbero includere la rimozione dell’annuncio o del profilo dell’host.

Questa mossa rappresenta un impegno crescente da parte di Airbnb nel garantire un ambiente di affitto sicuro e rispettoso della privacy per gli utenti della piattaforma. È fondamentale per il mantenimento della fiducia degli utenti nella piattaforma, evidenziando la priorità di Airbnb nel creare un’esperienza di affitto che risponda alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza e sulla protezione della privacy.