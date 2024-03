Uno dei maggiori operatori operanti sul suolo italiano è senza alcun dubbio Vodafone, l’operatore rosso vanta infatti una delle maggiori infrastrutture presenti sul territorio e una grossa fetta del mercato mobile che si contende con TIM in primis e con gli altri operatori maggiori, negli ultimi anni però vista la riduzione del volume di affari legata alla minore capitalizzazione del mercato a causa del grosso fermento del mercato europeo legato alla telefonia, Vodafone ha valutato la possibile cessione del ramo Italia a un nuovo partner, che ha preso corpo in Swisscom, proprietario di Fastweb, azienda Svizzera che già opera in Italia.

Ebbene gli accordi che prima erano solo voci di corridoio ora sembrano invece essere diventati realtà, si parla di una cessione del valore di circa 8 miliardi che andrebbe a dare a Fastweb un poter non indifferente sul suolo italiano dal punto di vista della telefonia dal momento che vanta già un’ottima fetta del mercato mobile e anche del mercato fisso visti i tanti servizi offerti alle aziende.

I possibili effetti

Ovviamente gli effetti di una fusione di questo genere non mancheranno a farsi sentire, in primis la preoccupazione scatta in TIM che ovviamente vedrebbe il suo monopolio ridursi pesantemente dal momento Fastweb si porterebbe a casa in un colpo solo una grande fetta che sommata alla sua potrebbe dare filo da torcere all’operatore bianco, rosso e blu.

Ecco dunque che TIM ha convocato un consiglio di amministrazione voluto sia dal CEO che dal presidente per discutere di questo possibile avvenimento le cui voci hanno scombussolato il mercato, ovviamente se l’acquisizione dovesse andare in porto tutto passerebbe a Fastweb che diventerebbe il primo operatore mobile FTTH, scontro con TIM che porterebbe ad una competizione per acquisire i clienti che potrebbe giovare al mercato o quantomeno all’utente finale che è l’oggetto dei desideri delle due aziende.