Oppo A79: smartphone TOP scontato di 110€ su Amazon

Oppo A79 è uno smartphone di fascia media che sta studiando da top di gamma, si tratta di una soluzione che consigliamo caldamente a tutti i consumatori che vogliono cercare di risparmiare, ma godere ugualmente di discrete prestazioni generali.

Il dispositivo gode di un display da 6,72 pollici di diagonale, un LCD con risoluzione FullHD+, che prevede anche una frequenza di aggiornamento di 90Hz, utilissima per riuscire a godere di una fluidità superiore al normale. Il comparto fotografico rappresenta forse l’aspetto più interessante del dispositivo, poiché a tutti gli effetti si ha accesso ad un doppio sensore, principale da 50 megapixel, seguito a ruota da un secondario da 2 megapixel. Anteriormente, se interessati in particolar modo ai selfie, potrete trovare un sensore da 8 megapixel.

Iscrivetevi al nostro canale Telegram ufficiale, così avrete i codici sconto Amazon completamente gratis in esclusiva assoluta.

Oppo A79: offerta assurda valida per poco

Avere tra le mani Oppo A79 non richiede un esborso così elevato, dovete sapere infatti che il dispositivo in questione è caratterizzato da una spesa tutt’altro che elevata, a conti fatti basteranno 239 euro per il suo acquisto definitivo, così da approfittare della riduzione pari al 32% di sconto sul prezzo iniziale di 349 euro (eccovi il link per l’acquisto).

Innumerevoli sono i punti di forza di questo smartphone, tutto ha inizio con l’interfaccia grafica, essendo forse tra le migliori in circolazioni, proprio per la sua grande capacità di racchiudere all’interno le migliori funzioni in circolazione, tra cui troviamo la RAD estensibile digitalmente (fino a 8GB aggiuntivi). La certificazione IPX4, invece, garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua, così da poterlo utilizzare senza problemi ovunque si desideri. La colorazione attualmente in vendita a questo prezzo è la Mistery Black, ricordiamo comunque che si tratta della versione più costosa fra quelle disponibili, essendo presente il doppio di giga di RAM e di memoria interna.