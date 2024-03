CoopVoce, la sorpresa ECONOMICA: la EVO 10 costa 4 EURO

Non serviva di certo alcuna presentazione per far capire quanto fosse interessante la gamma EVO di CoopVoce. All’interno delle sue promo questo gestore include davvero tutto quello che serve, partendo dai minuti e terminando con i soliti giga. La dimostrazione classica arriva ogni mese all’interno del sito ufficiale dove proprio le offerte EVO campeggiano in bella mostra.

Tutte queste promozioni mobili sono ormai un’abitudine per gli utenti che propendono per questo provider, che è stato in grado di sorprendere ancora una volta. Invece di lanciare un’altra offerta che includesse al suo interno minuti, messaggi e tantissimi giga, questa volta la connessione ad Internet ha una quantità esigua.

CoopVoce offre ora la nuova EVO 10, l’offerta economica per tutti gli utenti

È stata infatti ufficializzata la nuovissima EVO 10, una soluzione pensata per chi non ha necessità di navigare troppo sul web. CoopVoce conquista nuova offerta vuole fornire a tutti la possibilità di scoprire il suo mondo.

Al suo interno, per un costo mensile di soli 4,90 € per sempre, gli utenti trovano il meglio. Ci sono minuti senza limiti verso chiunque con 1000 messaggi verso tutti e con 10 giga in 4G. È questa la promo perfetta per gli anziani che vogliono pagare poco avendo comunque tutto. Non c’è alcun costo di attivazione da pagare e soprattutto il primo mese viene offerto completamente gratis da CoopVoce. Davvero interessante no?

Per circa un mese questa soluzione sarà disponibile sul sito ufficiale. Gli utenti che vogliono velocizzare la portabilità del loro numero, devono solo ed unicamente attenersi a delle istruzioni ben precise. Quello che bisogna fare è richiedere una nuova eSIM, scheda virtuale che non richiede l’arrivo a casa della tradizionale SIM fisica. In questo modo la scheda andrà solo installata sullo smartphone, senza doverla inserire fisicamente. Il gestore la concede subito e velocizza dunque l’intero processo di attivazione.