Amazon è sempre pronta ad accogliere all’interno delle proprie campagne promozionali nuovi sconti speciali che aprono le porte verso orizzonti inediti ed esclusivi, infatti in questi giorni gli utenti possono pensare di acquistare Xiaomi Redmi Buds 4 Lite, un paio di cuffiette wireless di qualità, ad uno dei prezzi più bassi di sempre.

La prima cosa che notiamo è sicuramente la piena compatibilità con tutti i dispositivi in commercio, essendo bluetooth, infatti, non richiedono la presenza di un particolare sistema operativo. La loro forma può ricordare in parte le Apple AirPods Pro, sono realizzate prevalentemente in plastica di colorazione bianca, con dimensioni ridotte ed una perfetta ergonomica/indossabilità.

Xiaomi, offerte da non credere attive su Amazon

I nuovi prezzi disponibili su Amazon lasciano davvero gli utenti a bocca aperta, infatti oggi è possibile pensare di acquistare Xiaomi Redmi Buds 4 Lite a soli 19,90 euro, con un risparmio del 43% sul listino originario, ed essere così sicuri di non spendere i 34,99 euro previsti all’inizio. Scopritelo subito a questo link.

Le cuffie sono certificate IP54, ciò sta a significare che possono tranquillamente essere utilizzate sotto l’acqua, senza particolari pensieri o difficoltà. Il driver integrato al loro interno è dinamico da 12 millimetri, con una batteria che può raggiungere fino alle 20 ore di utilizzo continuativo (sfruttando ovviamente i cicli di ricarica della custodia inclusa). Nella scheda tecnica potreste leggere cancellazione dei rumori AI, ciò non sta a significare che le cuffiette hanno a disposizione l’ANC (funzionalità presente su modelli ben più costosi), ma che in parole povere riescono a sopprimere i rumori circostanti in chiamata, riuscendo così a non trasmetterli direttamente in cuffia all’utente che si trova all’altro capo del telefono, migliorando di molto la qualità generale.