Come fare uno screenshot lungo su Android e iPhone: la guida

Hai mai avuto l’esigenza di catturare l’intera schermata di una pagina sullo smartphone in una sola volta? Magari hai dovuto catturare un articolo lungo, una panoramica dettagliata o semplicemente un layout complesso, ma ti sei trovato a dover frammentare l’immagine in più screenshot, sperando di non tralasciare alcuna parte importante. Questo è un problema comune, specialmente quando si desidera archiviare informazioni o condividerle in modo completo e dettagliato.

Fortunatamente, esiste una soluzione: gli “screenshot lunghi”, che permettono di catturare l’intera schermata in un’unica immagine. Tale tecnica è incredibilmente utile, sia per motivi pratici che estetici. Immagina di dover raccogliere materiale di ricerca per un progetto o di voler condividere un articolo interessante con i tuoi amici senza che essi debbano scorrere continuamente. Gli screenshot lunghi semplificano tutto ciò.

Eseguire screenshot lunghi su smartphone Android e iPhone

Su dispositivi Android, che includono una vasta gamma di marche come Samsung, HUAWEI, Xiaomi e altre, esiste un modo abbastanza intuitivo per eseguire uno screenshot lungo. Basta una combinazione di tasti per catturare l’intera schermata.

Per iniziare, posiziona la pagina che desideri catturare, ad esempio una profilo Instagram, e premi contemporaneamente i tasti di accensione e Volume, situati di solito sulla scocca laterale del dispositivo. Subito dopo, apparirà una serie di opzioni nella parte inferiore dello schermo, tra cui “Screenshot lungo” o “Screenshot esteso“. Tocca l’opzione corrispondente e il dispositivo inizierà a “riprendere” l’intera schermata mentre scorri verso il basso.

Passando agli iPhone, fare uno screenshot lungo è altrettanto semplice. Dopo aver sbloccato il dispositivo, apri Safari e vai su ciò che desideri. Esegui quindi l’azione premendo contemporaneamente il tasto di accensione e il tasto Volume. Quando poi appare l’anteprima dello screenshot nell’angolo in basso a sinistra dello schermo cliccaci su. Successivamente, seleziona l’opzione “Pagina intera” nella parte superiore dello schermo. In questo modo avrai a disposizione tutta la schermata, indipendentemente dalla sua lunghezza. Scorri verso il basso per visualizzare l’intera cattura e modificarla o condividerla come vuoi.