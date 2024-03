Gli esperti hanno scoperto un’interessante novità mentre esploravano la versione 40.0.13 del Play Store su un dispositivo con privilegi di accesso root sbloccati. Sembra che Google stia lavorando alla possibilità di consentire il download di più app contemporaneamente. Questo sviluppo non è del tutto nuovo, poiché tracce di questa funzionalità risalgono addirittura a 5 anni fa. La maturità e la razionalità dell’infrastruttura software sottostante suggeriscono che questa volta però potrebbe essere quella buona.

Flag nascoste permetterebbero già di scaricare più app sul Play Store Google

La disponibilità di una connessione Wi-Fi o 5G particolarmente veloce offre un’opportunità eccellente per scaricare rapidamente diverse app sul proprio dispositivo. Può risultare estremamente frustrante notare che il Google Play Store le mette in coda una alla volta. Attualmente, il Play Store ha impostazioni che consentono il download di al massimo due app contemporaneamente, ma l’utente può aumentare questo limite fino a 5 modificando alcune flag nascoste. È plausibile che una volta che la funzione sarà ufficialmente lanciata, ci saranno opzioni più facilmente accessibili o addirittura un adattamento automatico in base alla disponibilità della banda. Ciononostante questa particolare funzione sarà disponibile solo per il download di nuove app e non si applicherà agli aggiornamenti.

Tale capacità è presente su iOS da molto tempo e molti potrebbero chiedersi giustamente perché Google abbia impiegato così tanto tempo per implementarla anche sul sistema Android. Probabilmente il motivo di aggiungere tale novità è legato al fatto che, anche nel caso in cui la velocità della connessione rimanga la stessa, scaricare contemporaneamente più app potrebbe essere più efficiente rispetto a scaricarle una alla volta, soprattutto per quanto riguarda l’ottimizzazione delle risorse di sistema durante l’installazione.

Google continua così a lavorare su nuove funzionalità per il Play Store. Gli utenti possono sperare di vedere presto la possibilità di scaricare più app contemporaneamente venga aggiunta effettivamente, rendendo l’esperienza di utilizzo ancora più efficiente e conveniente. Quando queste novità saranno effettivamente implementate e disponibili? Purtroppo a questa domanda non possiamo rispondere ancora.