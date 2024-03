Negli ultimi giorni, si sono diffuse segnalazioni riguardo a un blocco imposto da Google sulla messaggistica RCS (Rich Communication Services) su dispositivi Android rootati. Gli utenti, attraverso varie piattaforme online come Reddit, il forum di XDA e la community di supporto di Android, hanno riportato di non essere più in grado di utilizzare la funzionalità RCS nell’app Messaggi sui loro dispositivi “sbloccati“.

L’ondata di segnalazioni è stata accompagnata da prove tangibili, tra cui video pubblicati su diverse piattaforme. Piattaforme che mostrano il blocco in atto quando gli utenti cercano di inviare messaggi utilizzando la messaggistica RCS.

The Verge ha contattato Google per ottenere delucidazioni in merito a questa restrizione. Ivy Hunt, responsabile delle comunicazioni di Google, ha dichiarato che la società sta adottando misure per garantire che i dispositivi Android che inviano e ricevono messaggi seguano le norme definite per lo standard RCS. Questo, sostiene Hunt, è parte di uno sforzo più ampio per prevenire abusi e spam.

Google: misure di sicurezza e accesso alternativo

Google ha ribadito che, malgrado alcuni dispositivi rootati potrebbero essere influenzati da questa restrizione, gli utenti continuano ad avere accesso alla messaggistica tramite SMS (Short Message Service) e MMS (Multimedia Messaging Service).

La società sottolinea che si impegna a garantire che gli utenti Android possano comunicare liberamente e con varie opzioni.

La dichiarazione rilasciata da Google riflette la sua fiducia nelle soluzioni multiple per consentire agli utenti di Android di comunicare efficacemente.

La società si sta concentrando sul mantenere un ambiente di comunicazione sicuro e conforme agli standard RCS. Si tratta infatti di una tecnologia progettata per migliorare e arricchire l’esperienza di messaggistica sugli smartphone.

L’imposizione di questa restrizione da parte di Google ha suscitato reazioni diverse nelle comunità degli utenti di Android.

Mentre alcuni accettano le misure come necessarie per garantire la sicurezza e l’affidabilità del servizio di messaggistica, altri esprimono frustrazione per la perdita di funzionalità sui loro dispositivi rootati.