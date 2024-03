Web, TRUFFA agli utenti: scomparsi migliaia di euro

La nuova truffa che sta girando tramite e-mail è diventata famosissima in pochi giorni perché ha colpito diversi utenti. Stando a quanto riportato, è un tentativo di appropriarsi dei dati sia personali che delle carte di credito.

Con questa nuova truffa si rischia, ecco com’è scritto il testo

“Mi chiamo Caterina, ho 24 anni. Lavoro come assistente di volo presso una compagnia aerea, sono costantemente impegnato con il lavoro e non ho abbastanza tempo per la mia vita personale.

E ho avuto una lunga vacanza molto tempo fa, quindi io e tutto il team ora abbiamo tre settimane di vacanza.

Sarò in città tra qualche giorno

Voglio anche dire di me che sono una donna piuttosto carina che ama i viaggi e le attività ricreative attive. Il mio lavoro interferisce con la mia vita personale, quindi sono una donna sola =( Ancora una volta mi scuso per il fatto che per te sono apparso dal nulla. Ora ti spiegherò tutto in modo che tu non abbia domande su chi sono e cosa ho bisogno da te.

Lo dirò brevemente e chiaramente. Sulla base dei miei consigli personali e della mia buona reputazione, ho ricevuto la tua casella di posta nella mia azienda. In generale, questo è lo scopo della mia scrittura! Voglio conoscerti e conoscerti meglio. E ad essere sincero, voglio fare sesso con te. Ecco il mio profilo:”

Questo è il testo dal quale gli utenti devono stare assolutamente alla larga perché cliccando sul link, che noi ovviamente abbiamo provveduto ad omettere, si potrebbe finire in un vero caos. L’obiettivo è quello di far accedere alle persone ad un form da compilare, il tutto con dati che poi finiranno nelle mani dei malviventi. Da quel momento poi si potrebbero perdere anche i dati delle carte di credito per chi opterà per fare un profilo Premium.