Record: i Paesi dove un iPhone può costare anche 3000 euro

Gli iPhone, i celebri smartphone di Apple, sono sempre stati considerati status symbol e oggetti del desiderio per molti consumatori in tutto il mondo. Non tutti però sono consapevoli del fatto che il costo di possesso di questi dispositivi può variare notevolmente da un paese all’altro. Due nazioni si distinguono in particolare per avere i prezzi più elevati: la Turchia e il Brasile. Non parliamo di pochi spiccioli di differenza, ma di cifre esorbitanti.

La Turchia ha infatti guadagnato il triste primato di essere la nazione in cui gli iPhone hanno il prezzo più alto. Dopo l’introduzione dell’iPhone 15 Pro Max, i cittadini turchi hanno dovuto far fronte a costi raggiungono oltre 3.100 Euro per il modello di punta. Tale aumento dei prezzi è avvenuto parallelamente al lancio dei nuovi MacBook Air, e riflette sia le politiche fiscali del Paese che la difficile situazione economica in cui versa. Appare come un paradosso, ma purtroppo è la triste realtà.

I prezzi degli iPhone in Turchia e in Brasile

Il problema dei prezzi elevati degli iPhone in Turchia è ulteriormente accentuato dalle tasse sulle importazioni e dalla stagnazione economica. Esse mettono ormai a dura prova il potere d’acquisto dei consumatori. Un cittadino turco medio dovrebbe risparmiare l’intero stipendio per sei mesi solo per potersi permettere l’acquisto di un iPhone 15 Pro Max da 1 TB.

Non è solo la Turchia a lottare con i costi elevati degli iPhone. Anche il Brasile si trova nella parte alta della classifica, con i prezzi degli smartphone di Apple che arrivano anche fino a circa 2.560 Euro per i top di gamma. Non è un caso che anche tale Paese verta in condizioni economiche e le politiche fiscali contribuiscono a rendere gli iPhone accessori di lusso per molti. Ciò che rende ancora più sorprendente tale differenza abissale è il confronto con altre regioni del mondo, come gli Stati Uniti, dove gli iPhone sono venduti a prezzi molto più bassi. Questa disparità evidenzia le sfide che i consumatori di tutto il mondo devono affrontare quando si tratta di acquistare prodotti di tecnologia di fascia alta.

Mentre gli iPhone continuano ad essere desiderati in tutto il mondo, i prezzi elevati in paesi come la Turchia e il Brasile sollevano importanti questioni sulla giustizia economica e sulle politiche fiscali.