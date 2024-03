Al giorno d’oggi acquistare un notebook è tutt’altro che eccessivamente costoso, in altre parole riuscire ad accedere ad un dispositivo di questo tipo risulta essere perfettamente alla portata di ogni singolo individuo. Proprio in questi giorni è comparso su Amazon uno sconto interessante per l’acquisto di un laptop Pinstone.

Il modello è caratterizzato da un ampio display da 15,6 pollici di diagonale, è un IPS LCD con risoluzione UHD, ed una qualità complessivamente discreta, di livello poco superiore rispetto al prezzo di vendita. Sotto il cofano troviamo un processore Intel Celeron N5095, affiancato da una configurazione di base che prevede 16GB di RAM LPDDR4 ed anche 512GB di memoria interna su SSD (quindi più veloce di un hard disk SATA classico).

Laptop in promozione con sconto di 100€

Il prodotto in promozione è disponibile ad un prezzo decisamente interessante, poiché a tutti gli effetti potrebbe venire acquistato di base a 369 euro, cifra comunque più che accettabile ed accessibile per la maggior parte degli utenti, resa ancora più interessante dalla presenza di un coupon da 100 euro da applicare direttamente in pagina, così da riuscire a spendere solamente 269 euro. Premete qui per acquistare.

In termini di connettività il laptop presenta la classica disposizione di porte che troviamo in dispositivi di questo tipo, a cui aggiungere il touch ID, il WiFi 5 (dual band), nonché comunque il connettore USB-C, utilissimo più che altro per collegare rapidamente dispositivi di ultima generazione, raggiungendo anche velocità maggiori rispetto a quanto ci si sarebbe aspettati a questo livello di prezzo. Interessante è anche la possibilità di ruotare il display fino a raggiungere una angolazione di 180 gradi, estendendo al massimo la versatilità e l’usabilità quotidiana, anche con altri utenti siti nelle vicinanze, senza riflessi o difficoltà di vario genere.