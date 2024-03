Fine di un'era: Vodafone annuncia la chiusura del servizio Fax

Vodafone ha da qualche giorno annunciato la chiusura imminente del suo servizio Fax, notizia che segna la fine di un’epoca per molti utenti. Il servizio, conosciuto come Vodafone Fax, ha rappresentato per lungo tempo una soluzione affidabile per l’invio e la ricezione di fax in formato digitale per i clienti dell’operatore rosso.

Vodafone Fax consentiva agli utenti di inviare e ricevere fax direttamente dal proprio PC, smartphone o tablet, offrendo la possibilità di scaricare i contenuti fax anche in formato digitale. Il servizio era disponibile sia a consumo, con un costo di 2,50 euro per ogni fax inviato, che tramite abbonamento. Ma c’era ancora chi utilizzava il servizio?

Salvataggio dei documenti digitali in archivio e procedimento Vodafone

Vodafone ha ora emesso un comunicato ufficiale annunciando la chiusura definitiva del servizio a partire dal prossimo 12 aprile. Questo significa che dopo tale data, non sarà più possibile utilizzare il servizio per inviare o ricevere fax in formato digitale. Per i clienti interessati alla chiusura, il gestore ha previsto la possibilità di salvare eventuali documenti presenti nell’archivio digitale entro la scadenza, scaricando i file PDF direttamente sul proprio computer. Dopo questa data, non sarà più possibile accedere al proprio account e quindi non sarà possibile salvare i file.

Tutti i clienti abbonati a Vodafone Fax riceveranno una comunicazione personale da parte del gestore riguardo la fine del servizio. Avranno inoltre la possibilità di recedere dal contratto senza costi aggiuntivi, considerando che si tratta della chiusura di un servizio su cui potrebbero aver basato parte delle proprie attività.

La decisione di Vodafone di chiudere il servizio Fax riflette probabilmente un cambiamento nei comportamenti degli utenti e nell’evoluzione delle tecnologie di comunicazione, che hanno reso i fax digitali sempre meno utilizzati e necessari. Per molti che però hanno affidato a questo servizio una parte delle proprie attività, la notizia segna la fine di un’epoca. Tuttavia, forse è solo questo, la fine del passato. Pochi della generazione odierna, ma anche della precedente, sanno cosa sia un fax. Addio ad un altro pezzo della storia della comunicazione.