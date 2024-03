Nel corso del 2024, i cieli notturni saranno testimoni di uno spettacolo celeste unico: una nova che appare ogni 80 anni sarà visibile, emanando un bagliore paragonabile a quello della stella polare. Questo fenomeno straordinario si verificherà nel sistema binario T Coronae Borealis (T CrB), posizionato a tremila anni luce dalla Terra, e secondo le previsioni della NASA, sarà la prima esplosione di tale portata dal 1946.

Nova T CrB del 2024 e la sua effimera bellezza

Una nova è una potente esplosione nucleare che si verifica attorno a una nana bianca, una stella morta in fase di raffreddamento, quando accumula materia da un’altra stella. Questo fenomeno stellare genera un repentino aumento di luminosità, visibile anche dalla Terra. La nova T CrB del 2024, sebbene di solito non abbia una luminosità sufficientemente intensa da essere individuata, diventerà visibile, offrendo uno spettacolo unico nel suo genere.

T Coronae Borealis, situata nella costellazione della Corona Boreale, è composta da una nana bianca e da una gigante rossa che orbitano l’una attorno all’altra. Questo sistema binario ha già mostrato la sua nova nel 1866, con segnalazioni anche nel 1217 e nel 1787.

La NASA spiega che quando la gigante rossa inizia a espellere strati esterni instabilmente, la nana bianca accumula materia sulla sua superficie. Questa accumulazione provoca una reazione termonucleare incontrollata nell’atmosfera della nana bianca, generando la spettacolare nova osservabile dalla Terra.

Un viaggio attraverso le apparizioni stellari

Gli astronomi prevedono che la nova T CrB sarà visibile nel cielo tra marzo e settembre 2024, con il picco di luminosità che verrà calcolato solo quando il processo sarà avviato. Il fenomeno sarà osservabile a occhio nudo per alcuni giorni, seguito da circa una settimana attraverso un binocolo. Dopo questa fase, la luce della nova si attenuerà gradualmente, per poi spegnersi completamente per altri 80 anni.

Per apprezzare al meglio questo spettacolo celeste, sarà essenziale cercare luoghi con il minor inquinamento luminoso possibile. La nova di T CrB rappresenta un’opportunità forse unica per molti di assistere, con i propri occhi, a un evento astronomico straordinario e affascinante. Un promemoria della vastità e della bellezza del nostro universo, che, anche se predetto scientificamente, continua a sorprenderci con la sua grandezza e mistero.