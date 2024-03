Samsung è da sempre azienda capace di mettere a disposizione del pubblico la perfetta occasione per raggiungere la massima qualità, al giusto prezzo, in effetti non solo è possibile mettere le mani su veri e propri top di gamma, come il Galaxy S23, ma sono disponibili sul mercato anche dispositivi più economici, come il Galaxy A04s, in vendita a cifre di poco superiori ai 100€.

Lo smartphone viene proposto nella sua variante base, ovvero con 3GB di RAM e 32GB di memoria interna, fortunatamente espandibile tramite l’ausilio di microSD, da inserire direttamente nello slot. Il display è da 6,5 pollici di diagonale, è un Infinity-V con risoluzione HD+, che presenta una discreta qualità generale, seguito a ruota dalla presenza di un processore sufficientemente performante, per la fascia di prezzo.

Se premete questo pulsante vi collegherete direttamente al nostro canale Telegram ufficiale, dove troverete ad attendervi i codici sconto Amazon gratis e tantissime offerte speciali.

Samsung: offerta fantastica a prezzo incredibile

Il Samsung Galaxy A04s è a tutti gli effetti uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo quasi unico, infatti il listino consigliato disponibile su Amazon raggiungerebbe 179,90 euro, ma per avvicinare sempre di più il maggior numero di utenti possibile, l’azienda ha deciso di applicare uno sconto del 41%, così da spendere in finale solamente 106,31 euro.

Compralo su Amazon

I pregi di un simile dispositivo sono tantissimi, a partire ad esempio dall’ampia batteria da 5000mAh, perfetta per riuscire e poter utilizzare lo smartphone per alcune giornate, ancora prima di ricorrere alla presa a muro. Pre-installato troverete il sistema operativo Android 12, ma sappiate che sono disponibili vari aggiornamenti per poter arrivare ad utilizzare le versioni più aggiornate, anche dell’interfaccia proprietaria di Samsung stessa.

Il comparto fotografico, invece, prevede una tripla fotocamera, con un sensore principale da 50 megapixel, che permette a tutti gli effetti di raggiungere scatti di discreta qualità, nonostante la fascia di prezzo di posizionamento non troppo elevata.