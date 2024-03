La sfida del cambiamento climatico potrebbe trovare una soluzione inaspettatamente semplice ma potenzialmente rivoluzionaria: la deidratazione della stratosfera per ridurre l’effetto serra, un approccio che potrebbe evitare soluzioni estreme come la vita sotterranea. Ma quanto questa proposta, seppur definitiva, può essere attuata con successo nella realtà?

Stratosfera e effetto serra

Uno studio pubblicato su Science Advances apre uno spiraglio su un metodo che potrebbe rivelarsi decisivo nella lotta al cambiamento climatico: l’eliminazione del vapore acqueo dall’aria in procinto di entrare nella stratosfera. Questo strato atmosferico, situato tra i 12 e i 50 chilometri sopra la Terra, svolge un ruolo cruciale nell’effetto serra, principalmente a causa del vapore acqueo che agisce come una “barriera” intrappolando il calore.

Gran parte dell’aria entra nella stratosfera attraverso i tropici, con una regione cruciale sopra l’Australia settentrionale. L’idea chiave è intervenire in questo punto specifico per ridurre il vapore acqueo stratosferico, consentendo una maggiore dispersione del calore terrestre nello spazio. Questo processo mira a “imprigionare” il vapore acqueo prima che possa oltrepassare il confine tra troposfera e stratosfera.

Nell’atmosfera, il vapore acqueo può trasformarsi in ghiaccio se incontra particelle di polvere minerale o se l’umidità è abbondante. In assenza di queste condizioni, come sopra l’Australia, si potrebbero aggiungere particelle favorenti la formazione di ghiaccio. Questo processo induce la precipitazione del vapore acqueo, impedendogli di alzarsi ulteriormente e diminuendo l’umidità che raggiunge la stratosfera. In questo modo, si potrebbe rallentare leggermente il riscaldamento globale.

Prospettive a lungo termine

Benché questa proposta rappresenti solo un “piccolo passo nella giusta direzione”, le possibili ripercussioni sono considerate limitate. Il vapore acqueo nella stratosfera varia naturalmente con le stagioni, e l’impatto di questo intervento sarebbe molto minore rispetto a tali fluttuazioni.

Mentre questa strategia sembra offrire un approccio promettente per contrastare il cambiamento climatico, è fondamentale considerare le sue implicazioni a lungo termine. Gli sforzi per affrontare il riscaldamento globale richiedono un approccio olistico e una valutazione attenta dei possibili effetti collaterali. La ricerca continua rappresenta un passo importante nella direzione giusta, ma è essenziale procedere con attenzione e responsabilità nell’esplorare soluzioni per un futuro sostenibile.