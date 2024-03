L’ombra di un’intelligenza artificiale (IA) in grado di evolversi oltre il nostro controllo, trasformandosi da alleata a avversaria, è un tema ricorrente tra esperti e osservatori del mondo tecnologico. Anche coloro che sono attivamente coinvolti nello sviluppo dell’IA, come il CEO di OpenAI, richiedono regolamenti e limiti per garantire una gestione responsabile di questa tecnologia. Sorge a questo punto un interrogativo fondamentale: il vero pericolo potrebbe non provenire tanto dall’IA quanto dalla nostra stessa umanità?

Riflessioni sull’evolvere della tecnologia

Questo dubbio emerge dopo le dichiarazioni di Roberto Cingolani, attuale CEO di Leonardo, un’importante società pubblica operante nei settori della difesa, dell’aerospazio e della sicurezza. Ex direttore scientifico dell’Istituto italiano di tecnologia (IIT) e ex ministro della transizione ecologica nel governo Draghi, Cingolani ha espresso le sue preoccupazioni durante un’intervista al programma Squawk Box Europe della CNBC.

Senza mezzi termini, Cingolani ha indicato la mancanza di controllo umano come la sua principale preoccupazione, affermando che, dopo due millenni, continuiamo a essere artefici di guerre. Nonostante l’IA sia concepita come uno strumento creato, gestito e controllato dagli esseri umani attraverso algoritmi e computer, Cingolani enfatizza il rischio derivante dall’uso irresponsabile da parte dell’umanità.

La visione di Cingolani pone l’accento sulla responsabilità umana, suggerendo che la tecnologia in sé è neutrale e che il problema risiede nell’utilizzo che se ne fa. Questo punto di vista mette in discussione non tanto l’IA, ma la saggezza e la consapevolezza umana nell’applicarla.

L’IA come strumento neutrale

Mentre gli sostenitori dell’IA evidenziano i suoi potenziali benefici, come la scoperta di nuovi farmaci e il contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici, i detrattori sollevano il timore che essa possa essere sfruttata per scopi negativi e, in un futuro distopico, possa persino sfuggire al nostro controllo diventando autonoma e competere con l’umanità.

È innegabile che l’IA avrà un impatto significativo, soprattutto sul mondo del lavoro. Secondo il Fondo Monetario Internazionale, quasi il 40% dei posti di lavoro globali potrebbe essere influenzato dall’avanzata dell’IA, con il potenziale di ampliare le disuguaglianze economiche. In ultima analisi, la sfida sarà trovare un equilibrio tra l’adozione responsabile dell’IA e la preservazione dei valori umani fondamentali. La gestione saggia e consapevole di questa potente tecnologia sarà cruciale per plasmare il nostro futuro in modo positivo.