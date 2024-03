IPTV: arriva un’ulteriore stretta direttamente dal Play Store

Il piracy shield si sta facendo sentire e infatti una pesante app super scaricata è stata rimossa dal Play Store per sempre da Google

Uno dei maggiori problemi che affligge il mondo dei contenuti audiovisivi italiani e senza alcun dubbio quello legato agli streaming illegali e nel dettaglio alle IPTV, queste ultime infatti trasmettono illegalmente tantissimi contenuti sia indi differita sia indiretta live che normalmente sono di proprietà delle varie aziende di trasmissione online come DAZN e Netflix.

Per contrastare il fenomeno le autorità italiane hanno messo in atto il cosiddetto Piracy Shield, un provvedimento che dà molto più potere all’autorità consentendo di buttare giù le piattaforme di streaming illegali in un tempo molto più breve rispetto al passato, ciò ha mostrato effetti effettivamente i primi effetti portando alla rimozione di tantissimi siti di streaming e di tantissimi piattaforme esterne che da mesi o addirittura anni trasmettevano online partite di calcio o serie TV illegalmente.

A quanto pare però non è finita qui, infatti le manovre iniziano a farsi sentire anche ad un livello più profondo, infatti sul Play Store grazie alla collaborazione con le autorità è stata rimossa un’applicazione utilizzata per lo streaming di contenuti sportivi che era arrivata addirittura a 500.000 download.

Rimossa app utilizzatissima

Le autorità sono riuscite a rimuovere la super utilizzata app “Live Football TV HD”, la quale trasmetteva partite in streaming anche di Serie A dal Play Store, ecco le dichiarazioni del Commissario Agcom, Massimiliano Capitanio: “Con la rimozione di questa applicazione, che portava con sé anche un carico importante di pubblicità, Google dimostra di collaborare alla lotta alla pirateria nell’ambito della legge 93/2023, che impone ai motori di ricerca il delisting dei contenuti pirata e ‘tutte le misure tecniche utili a ostacolare la visibilità dei contenuti illeciti”.

Si tratta di un segnale importante che denota come ormai la cooperazione tra autorità e aziende digitali sia attiva e funzionante, dando un reale corpo al Piracy Shield che sta facendo piazza pulita di tutti gli streaming illegale tutelando le aziende di streaming ufficiali.