Nei giorni scorsi erano emerse in rete numerose indiscrezioni riguardanti il prossimo smartphone di punta del produttore tech Vivo. Stiamo parlando in particolare del nuovo top di gamma Vivo V30 Pro e ora l’azienda lo ha finalmente svelato in veste ufficiale sul mercato. Ci troviamo di fronte ad un dispositivo davvero prestante e che dispone di un comparto fotografico realizzato in collaborazione con Zeiss.

Il produttore tech Vivo annuncia ufficialmente il nuovo Vivo V30 Pro

Vivo V30 Pro è il nuovo smartphone di punta del produttore tech Vivo ed è stato annunciato in queste ore sul mercato. Come già detto in apertura, si tratta di uno smartphone estremamente potente. Questo grazie al potente processore presente a bordo. Stiamo parlando del soc MediaTek Dimensity 8200, un soc octa core con processo produttivo a 4 nm.

Come già accennato, il comparto fotografico di questo dispositivo è molto curato ed è stato realizzato in collaborazione con Zeiss. Nello specifico, troviamo un sensore principale Sony IMX920, un sensore grandangolare Samsung JN1 e un sensore teleobiettivo Sony INX816. oltre a questo, saranno disponibili diverse funzioni, tra cui Natural Color, Border Watermark e Zeiss Style Portrait.

Come ci avevano anticipato i rumors, lo smartphone dispone inoltre sul retro di un flash LED molto particolare dalla forma quadrata denominato Aura Light. Sul fronte lo smartphone presenta invece un display con tecnologia SuperAMOLED con una diagonale da 6.78 pollici. Il refresh rate arriva ai 120Hz, mentre la luminosità massima arriva addirittura a sfiorare i 2000 nits. Lo smartphone dispone poi di una batteria da 5000 mah, mentre il sistema operativo è Android 14 con l’interfaccia utente FunTouchOS 14.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo smartphone top di gamma Vivo V30 Pro sarà disponibile all’acquisto inizialmente per il mercato indiano nelle colorazioni Bloom White, Waving Aqua, Lush Green e Noble Black ad un costo di circa 525 euro al cambio attuale.