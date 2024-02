Scattare foto durante le vacanze (e non solo) è un modo meraviglioso per catturare ricordi preziosi. Ci sono casi in cui lo scatto presenta un dettaglio che proprio non ci piace. Infatti, può essere frustrante quando la bellezza di un’immagine viene compromessa dalla presenza di persone indesiderate. Fortunatamente, esistono soluzioni pratiche da utilizzare per poter rimediare a questo problema e ottenere scatti perfetti, dove solo voi siete i protagonisti assoluti. Sono diverse le opzioni disponibili per gli utenti che desiderano rimuovere le persone dalle foto, utilizzando direttamente il proprio dispositivo mobile.

App disponibili per modificare le proprie foto

Per iniziare, consideriamo un’applicazione versatile e potente chiamata Snapseed, disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Una volta scaricata e installata dall’App Store o dal Play Store, a seconda del dispositivo a propria disposizione, basta aprire l’app e caricare la foto dalla vostra galleria. Una volta caricata, bisogna procedere selezionando l’opzione “Strumenti” e poi “Correzione“. Utilizzando il dito è possibile individuare con precisione la persona da rimuovere e selezionate l’icona del ritaglio per visualizzare il prima e dopo. Se soddisfatti del risultato, è possibile confermare le modifiche ed esportate l’immagine.

Un’altra eccellente opzione è Adobe Photoshop Express, disponibile anche questa sia per Android che per iOS. Dopo averla scaricata e installata, bisogna aprire l’app, effettuare il login e caricate la foto desiderata. Utilizzando lo strumento di correzione, basta passare il dito sulla persona da rimuovere e confermare le modifiche.

Se preferite evitare di installare un’altra app sul vostro dispositivo, potete ricorrere a Pixlr, un servizio online che offre strumenti simili a quelli delle app precedenti. Basta accedere al sito, caricare la foto e utilizzare lo strumento di “Heal” per eliminare la persona indesiderata. Dopo aver selezionato il metodo di correzione preferito, è possibile salvare l’immagine sul proprio computer.

Rimuovere le persone dalle foto è dunque più semplice di quanto si possa pensare, grazie a queste applicazioni. Tali strumenti intuitivi, a disposizione tutti gli utenti, forniscono a quest’ultimi i messi necessari per ottenere scatti perfetti e privi di distrazioni. Grazie a queste soluzioni non ci saranno più preoccupazioni riguardo alle modifiche da apportare alle proprie foto scattate.