Nothing Phone (2a): ecco il design ufficiale al MWC 2024

Nothing, direttamente dalle sale del MWC di Barcellona, ha effettivamente mostrato al pubblico il design ufficiale dell’ormai imminente Phone (2a), uno smartphone con design interno completamente visibile, che già ha visto il suo sviluppo da pochi mesi del lancio di Nothing, nell’ormai lontano 2020.

La back cover presenta due caratteristici occhi, che sembrano voler fissare e scrutare internamente l’utente, rappresentato ovviamente dai due sensori fotografici e dalla bobina dell’NFC, alle cui spalle si trova il cervello vero e proprio del dispositivo, la CPU, ciò che muove ogni filo, come appunto nell’uomo.

Nothing Phone (2a): svelato il design

Il Phone (2a) presenta una copertura unibody ad angolo di 90 gradi, riuscendo così ad avvolgere completamente i bordi, nell’ideale di riuscire a creare una nuova dimensione ed una prospettiva completamente innovativa nello stesso design, senza tralasciare comunque il suddetto modulo della fotocamera. Una simile scelta non solo viene pensata per rendere l’estetica ancora più gradevole, quanto per migliorare la resistenza agli urti e le cadute.

L’occhio umano viene letteralmente catturato dall’asimmetria delle due parti posteriori, infatti Nothing ha voluto creare un equilibrio asimmetrico che potesse interrompere il flusso superiore. Ancora meglio, la parte inferiore presenta un design che risulta essere ispirato alla mappa della metropolitana di New York, realizzata da Massimo Vignelli.

Il modulo delle fotocamere, infine, assolve ad un’ultima funzione, quella di piano di appoggio nell’esatto momento in cui lo smartphone viene appoggiato su un qualsiasi di lavoro, oltretutto è stato posizionato nell’esatto luogo che non arrecherà alcun intralcio alle dita, mentre viene scattata una foto.

Tanti piccoli accorgimenti atti a segnalare a tutti gli effetti quanto questo Nothing Phone (2a) sia stato appositamente studiato nel dettaglio, nell’ideale comune di migliorare il più possibile l’esperienza utente, rendendola più semplice ed alla portata di tutti coloro che vogliono il massimo con il minimo sforzo. Ora non ci resta che aspettare la presentazione del 5 marzo 2024.