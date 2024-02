Kindle Unlimited: 2 Mesi GRATIS ti aspettano su Amazon Italia

In questo periodo, però, Amazon Italia regala agli utenti un’irripetibile promozione che permette di usufruire di due mesi di Kindle Unlimited completamente gratuiti. Di solito, il costo per questo periodo di servizio sarebbe di 19,98€, ma tramite questa iniziativa speciale potrai godere di tutto ciò che Kindle Unlimited ha da offrirti senza spendere un centesimo. Per verificare se sei idoneo a questa promozione, basta seguire questo link cliccando proprio qui e controllare se la casella “2 mesi (Promozione)” mostra il prezzo di € 0,00 in rosso. Nel caso in cui ti comparisse, vorrebbe dire che potrai dare il via al tuo viaggio nel mondo delle letture illimitate.

Cos’è Kindle Unlimited e cosa trovi in libreria

Il servizio non è solo per i possessori del dispositivo da cui prende il nome. Puoi accedere alla vasta selezione di titoli utilizzando l’app gratuita Kindle su qualsiasi dispositivo, inclusi smartphone, tablet e PC. Questo significa che puoi portare con te la tua libreria personale ovunque tu vada, senza dover trasportare pesanti volumi cartacei (anche se hanno il loro fascino).

Con oltre un milione di libri disponibili, Kindle Unlimited può darti la libertà di esplorare nuovi generi, scoprire autori emergenti e immergerti in bestseller internazionali. Che tu sia un amante del romanzo contemporaneo, un appassionato di saggistica o un ammiratore della poesia, c’è sicuramente qualcosa che saprà soddisfarti. Non preoccuparti del rinnovo automatico! Se dovessi decidere di non continuare con il servizio dopo il periodo gratuito, puoi disabilitare il rinnovo in qualsiasi momento cancellando l’iscrizione. I libri che hai scaricato durante il periodo di prova rimarranno comunque nella tua libreria fino alla fine di questo periodo gratis.

Quindi, sei pronto a esplorare un universo di letture senza fine? Non perdere questa incredibile opportunità di provare Kindle Unlimited!