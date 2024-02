Uno smartwatch a soli 29 euro è possibile trovarlo direttamente su Amazon, approfittando così di una occasione più unica che rara che gli utenti si ritrovano a poter scoprire ed approfittare grazie ad una promozione quasi mai visti prima d’ora.

La soluzione di cui vi parliamo oggi prevede la possibilità di mettere le mani su uno smartwatch che a prima vista apparirebbe maggiormente adatto ad un pubblico femminile, poiché viene commercializzato con cinturino in silicone o metallico a maglie, ad ogni modo molto bello da vedere ed elegante, il tutto corredato poi con una cassa in metallo che presenta anche la finitura dorata.

Smartwatch: solo 29 euro per questo prodotto

L’occasione per risparmiare su Amazon è davvero ghiottissima, dovete sapere infatti che il suddetto prodotto risulta essere disponibile per pochissimo tempo a soli 39 euro, rispetto ai 49 euro previsti di listino (con sconto quindi del 20%), a cui comunque è possibile aggiungere un coupon di 10 euro (da applicare manualmente in pagina), così da arrivare a poter spendere solamente 29 euro, premendo questo link.

Sono davvero tantissime le funzionalità che tali prodotto riesce oggi ad offrire, con oltre 100 modalità sportive di allenamento, ad affiancare il solito monitoraggio del battito cardiaco, della SPO2 nel sangue, dei passi percorsi, delle distanze, delle calorie bruciate o anche della pressione sanguigna. Il device è perfettamente compatibile con qualsiasi smartphone in commercio, sia esso un dispositivo iOS o Android, offrendo quindi la possibilità di ricevere senza problemi le notifiche al polso, con risposte preimpostate. Il display è da 2 pollici di diagonale, completamente touchscreen e sistemi di controllo touch, è presente solo un pulsante fisico sul lato destro con il quale tornare al menù iniziale e poco altro.