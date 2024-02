I virus, le malattie vengono combattute ogni giorno da tutti i medici che supportano e mandano avanti un intero sistema sanitario di ogni stato. Da come successo con il Covid si sono imparate molte cose tra precauzioni e pericoli.

Oggi la ricerca alla cura di diverse malattie e virus continua però allo stesso tempo ne sorgono molte altre.

Virus, si parla di vaiolo?

Gli scienziati con il tempo hanno scoperto molte malattie. Ultimamente si sta parlando soprattutto di un virus già conosciuto nel lontano 2015. Ovvero il famosissimo Alaskapox ovvero il vaiolo dell’Alaska. Ad oggi si registrano dei casi ad una distanza di 500 chilometri.

Il primo caso scoperto riguardo questa malattia viene circa 10 anni fa. Per arrivare fino ad oggi nel ripetersi la 7 volta con un uomo anziano che vive nella penisola di Kenai. Riconosciuto come il primo soggetto a morire a causa del vaiolo dell’Alaska. Paziente ricoverato verso novembre per poi morire verso la fine di gennaio. Al quale l’ospedale ritiene che sono state anche le cure per il cancro a cui il soggetto venivano somministrate, che hanno aumentato il rischio di insorgenze di problematiche per quanto riguarda il virus.

Gli effetti provocati dal virus di solito sono sintomi lievi, linfonodi ingrossati, dolori articolari, muscolari e la presenza di pustole sulla pelle. Riguardo la durata media di questo virus di solito dura qualche settimana per diventare più pericoloso per persone che hanno un sistema immunitario indebolito.

Virus che appartiene ad un ceppo di un gruppo degli orthopox. Gruppo molto famoso perché qui è presente il vaiolo.

Per quanto riguarda la trasmissione, essa avviene tramite dei piccoli mammiferi. Trasmissione che a quanto pare avviene solo dagli animali e non dalle persone.

L’unica preoccupazione da parte degli scienziati è che il vaiolo dell’Alaska è più diffuso di quanto si pensasse, quindi una buona conoscenza non può che far solo bene.